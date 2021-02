Tragedia a Firenze: uno studente del Polimoda, cade da una finestra del quarto piano, perdendo la vita

Giallo a Firenze. Uno studente di 21 anni, precipita dal quarto piano di un palazzo, nel centro del capoluogo toscano, morendo sul colpo. I carabinieri cercano ora di fare luce su quanto accaduto, al fine di ricostruire la dinamica che avrebbe portato alla morte del ragazzo.

Originario di Monza, il 21enne era iscritto al Polimoda di Firenze, prestigioso istituto internazionale di moda. La scorsa notte, si trovava in compagnia di alcuni amici e collegi, in un palazzo situato in Via di Porta Rossa, nel centro di Firenze.

Si cerca di fare chiarezza sulla morte del giovane 21enne, precipitato da una finestra del quarto piano

Con il supporto della sezione investigativa del comando provinciale, si cerca ora di fare chiarezza. Dalle prime notizie emerse, gli studenti che si trovavano insieme al ragazzo non sarebbero coinvolti. Nell’appartamento sono state trovate diverse bottiglie di alcolici, consumate probabilmente dai ragazzi durante il corso della serata.

Secondo quanto riportato, intorno alle tre, il 21enne sarebbe caduto da una finestra, precipitando in una corte interna. Probabilmente si tratta solo di una festa finita male, forse il ragazzo ha semplicemente abusato con l’alcol. Sul posto, è intervenuto la notte scorsa, il pm di turno, Giuseppe Ledda, il quale ha già predisposto l’autopsia sul corpo del giovane.