Tragico incidente sulla Statale 586, muore Jessica Solari, 26enne parrucchiera e body builder

Un’altra vita spezzata troppo presto nel tragico incidente che ha coinvolto la 26enne Jessica Solari. La ragazza, originaria di Chiavari, nel genovese, parrucchiera e body builder professionista, ha perso la vita la scorsa notte a Mezzanego. Una morte che non trova ancora un suo senso.

Jessica si trovava a bordo della sua autovettura, probabilmente nella strada di rientro verso la via casa di casa, quando ad un certo punto, avrebbe forse perso il controllo dell’auto. Dopo aver sbattuto contro un muretto, la macchina sarebbe precipitata giù per diversi metri, non lasciando alcuna via di scampo alla ragazza.

Tantissimi i messaggi di dolore arrivati sui social per la scomparsa prematura di Jessica Solari

Le dinamiche sono tuttavia ancora da accertare. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorritori del 118 ma purtroppo, per Jessica non c’è stato niente da fare.La ragazza, che avrebbe compiuto 27 anni ad aprile era molto apprezzata e seguita anche nel mondo dei social network.

Aveva partecipato infatti, ottenendo ottimi risultati a diverse gare di fitness, tra queste anche alcune del circuito IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Sul suo profilo Facebook, Jessica si definiva: personal trainer, fitness model, bikini athlete e hairstylist.

Diffusa la notizia della sua morte, sono stati tantissimi i messaggi di dolore arrivati: “Mi mancherai tanto“, “Non ci credo ancora“, “Riposa in pace“, “Non riesco ancora a crederci eri piena di vita e una ragazza molto buona“. Tra questi, spicca il messaggio di Serena Traversone: “Voglio ricordati con il tuo splendido sorriso. Buon viaggio piccola stella“.