Grande Fratello Vip, Dayane Mello dichiara il suo amore a Rosalinda Cannavò e poi la nomina

Ieri sera, al “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello ha dichiarato il suo amore a Rosalinda Cannavò e poi ha deciso di nominarla.

Ieri sera, Dayane Mello è stata grande protagonista della puntata del “Grande Fratello Vip”. In particolare, è stato analizzato a lungo il rapporto altalenante con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana e l’attrice siciliana, nell’ultima settimana, si sono allontanate, per poi chiarirsi e riavvicinarsi. Un’amicizia travagliata, la loro, che per Dayane, in base a quanto da lei raccontato, è diventata amore.

A tal proposito, in puntata a Rosalinda è stato mostrato un confessionale di Dayane, attraverso il quale, parlando del loro legame, la modella ha dichiarato, senza mezzi termini, di essersi innamorata dell’amica:

“Io penso che quello che ho provato per Rosalinda era amore. Non l’ho mai detto a lei, ma io ho provato proprio amore per lei. Se poi non è sbocciato, non si può forzare una storia d’amore, le cose devono nascere da sole. Lei è innamorata di Zenga. Io ho bisogno di una famiglia, ho una figlia che mi guarda e, ti dico, io ho provato amore per Rosalinda, ma ora come ora non me la sento di mettermi in una relazione”.

Rosalinda, dal canto suo, ha asserito di non essersi mai resa conto del sentimento che Dayane ha dichiarato di provare nei suoi confronti:

“Per me è un amore e mi dispiace se non sono riuscita a capire e a non corrispondere, però per me sei stata fondamentale. Mi hai fatto capire che l’amore nasce a prescindere dal sesso”.

Dayane Mello, a sorpresa, nomina Rosalinda Cannavò: le reazioni degli altri concorrenti

Ma è stato verso fine puntata che Dayane si è resa protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Costretta a scegliere chi salvare tra le coppie Rosalinda-Stefania Orlando e Andrea Zelletta-Samantha De Grenet, durante le nomination, la brasiliana ha deciso di salvare la coppia formata da Andrea e Samantha. Rosalinda, quindi, è automaticamente finita al televoto contro la Orlando. Una scelta, quella della Mello, che ha spiazzato i coinquilini del bunker di Cinecittà ed il pubblico e che Dayane, parlando con Samantha, ha così giustificato:

“So tutto quello che dici ma il gioco è gioco. Alfonso ha detto che stiamo giocando. Poi noi ci siamo allontanate io e lei. Vuoi il vero motivo perché l’ho votata? Che nella scorsa puntata mi ha ferita troppo duramente. Se adesso il pubblico mi punirà amen, io tanto sono arrivata al mio limite. Lei era la mia migliore amica, ma ci siamo distanziate. Sono stata leale con te, con i sentimenti nei tuoi confronti. Per me adesso sei tu al primo posto capisci? Per lei è un tradimento, ma io adesso ho te come prima della mia lista. Sono imprevedibile, sono fatta così”.

A fine puntata, Tommaso Zorzi ha duramente attaccato Dayane, accusandola di avere strumentalizzato il presunto amore che prova verso Rosalinda per strategia:

“Dayane, secondo me hai dato dimostrazione che la tua maschera è caduta, che sei una grandissima stratega e che pur di avere una clip ti inventi le str***te, perché non hai rispetto per le persone che quel sentimento lo sanno davvero provare, cosa che tu non sai fare. Tu sei tutto e il contrario di tutto, parte la puntata e dici di amare Rosalinda, finisce la puntata e la nomini. L’amore che tu dici di avere per Rosalinda è una ca*ata. Io sulla mia pelle ho vissuto cosa significa combattere per un amore dello stesso sesso. Tu non hai vissuto niente. Venire in tv e fare la fi*a dicendo che sei mezza lesbica mi sta sul ca**o. È una mancanza di rispetto”.

Rosalinda, delusa per il comportamento di Dayane, tanto da decidere di non dormire più con lei e tagliare qualsiasi tipo di rapporto, ha fatto una rivelazione sul conto dell’ex amica che avrebbe cercato di farla fidanzare con il fidanzato Juliano:

“Non ho assolutamente voglia di parlarti. Anzi, non rivolgermi più la parola. Sono assolutamente sicura, non sono mai stata più sicura nella mia vita. Fai il tuo show, io almeno esco a testa alta da qui dentro. Non devo vergognarmi proprio di nulla. Avrei dovuto stare molto più vicino a voi che mi dimostrate di volermi bene, invece ho passato 5 mesi con lei che mi volta le spalle solo perché sono felice. Almeno questa cosa è servita a smascherarla. Poi mi ama così tanto ed è innamorata così tanto che mi ha proposto di andare con suo fratello. Capite? Tempo fa mi ha detto che sarei stata perfetta per lui. Non parlo di ieri, ma di tempo fa. Ragazzi, mi disse proprio che saremmo stati bene insieme. Le favole le fa lei e basta”.

Maria Rita Gagliardi