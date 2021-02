Grillo sostiene la ricandidatura della Raggi: “Roma ha ancora bisogno di te!”

Come ormai risaputo, Virginia Raggi ha dichiarato apertamente di volersi ricandidare per mantenere la sua posizione di “sindaca” all’interno della Capitale. Ebbene per lei, arriva adesso anche il sostegno e l’approvazione del leader del Movimento 5 stelle, Beppe Grillo.

Attraverso un tweet, pubblicato sui suoi canali social, Grillo ha infatti manifestato il suo incoraggiamento alla Raggi: “Roma ha ancora bisogno di te! Chi sta con Virginia sta col Movimento“. Un tweet che ha tuttavia diviso le anime del movimento.

Roma ha bisogno ancora di te!

Chi sta con Virginia, sta con il MoVimento. pic.twitter.com/ml7hg1FPWL — Beppe Grillo (@beppe_grillo) February 21, 2021

Il tweet di Grillo divide gli animi del Movimento

Da una parte i fedelissimi e i sostenitori della sindaca, la quale sono già convinti che il voto sia praticamente scontato. La sindaca ha infatti un grande seguito e un enorme quantità di like sui social, tanto da far invidia ai grandi big stellati. Dall’altra parte invece, alcuni esponenti politici del PD, come Goffredo Bettini, tendono a precisare che pur appoggiando l’alleanza, il sostegno alla Raggi è da escludere.

Bettini ribadisce infatti come sia necessaria una candidatura di peso, come ad esempio quella di Roberto Gualtieri, persona prestigiosa della politica italiana ma anche europea. A sostenere invece la sindaca di Roma, il consigliere Paolo Ferrara, il quale potrebbe candidarsi all’interno del nuovo comitato direttivo e decidere sul voto online di ricandidatura della Raggi.

La stessa sindaca Raggi, ringrazia Grillo per il supporto, l’appoggio e la stima dimostratagli, tuttavia ha chiesto che la sua ricandidatura venga confermata dal voto degli iscritti su Rousseau, dichiarando come sia importante che venga fatto un percorso di trasparenza, ai fini di correttezza nei confronti di tutti.