“Qualcosa di bello è dietro l’angolo. Credetemi ne sono certa”: l’ottimismo di Gemma Galgani

Come è ormai noto, Gemma Galgani è tra i personaggi principali che popolano i pomeriggi di Canale 5, all’interno del programma condotto da Maria De Filippi, “Uomini e Donne“. Proprio in questi giorni, la “dama torinese” è tornata a parlare del suo futuro, tra le colonne del settimanale “Nuovo tv“.

Il suo percorso all’interno del programma, non può certo definirsi tranquillo. Diverse sono stati i flirt e le relazioni amorose intraprese dalla donna, anche con uomini molto più giovani. Tutti ricorderanno infatti la storia che l’ha vista coinvolta con il corteggiatore Nicola Vivarelli, di ben 44 anni più piccolo di lei.

Lo stesso Maurizio Costanzo, pochi giorni fa, ha espresso la propria opinione riguardo la Galvani: “Non credo che a 70 anni si abbia voglia di perdere tempo sul piccolo schermo solo per raggiungere un briciolo di fama consiglio che mi sento di dare alla Galgani è di cercare tra uomini della sua età“.

Gemma Galgani tra critiche e polemiche pensa positivo e sente che qualcosa nella sua vita sta per cambiare

Sempre più spesso, Gemma Galvani si è trovata al centro di tante polemiche. Ad alimentare spesso le numerose critiche, Tina Cipollari, opinionista del programma, che non perde di certo occasione per andarle contro, talvolta anche in maniera abbastanza pesante e critica.

Nonostante le diverse e innumerevoli delusioni, Gemma Galvani ha deciso di rendere partecipi i propri fan in merito ad un suo stato d’animo. La “dama torinese” ha infatti dichiarato di essere certa che ci sia qualcosa dietro l’angolo, pronta ad arrivare e cambiargli la vita.