Chi è Fulminacci, Big del Festival di Sanremo 2021, età biografia e grandi successi

Cenni biografici su Fulminacci, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

Biografia e curiosità su Fulminacci

Fulminacci, all’anagrafe Filippo Uttinacci , è nato a Roma, il 12 settembre 1997. Prima di diventare cantautore, si è dedicato alla recitazione, partecipando come attore a diversi cortometraggi, nel film “Fammi Parlare” di Luca Iacoella e nel videoclip di “In my mind” per la serie di Canale 5 “Immaturi”.

A inizio gennaio 2019, pubblica i singoli “Borghese in borghese” e il 15 febbraio “La vita veramente”, che anticipano l’uscita dell’omonimo album. L’album è prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo per l’etichetta Maciste Dischi ed è seguito da un tour nazionale, da aprile a dicembre. Il disco viene inserito tra i quindici migliori album italiani del 2019, secondo il quotidiano “Repubblica”. Il 26 giugno 2019 pubblica il video musicale del brano “Resistenza”, mentre 3 settembre esce il videoclip di “Tommaso”. A gennaio 2020, nell’ambito dei “Top2019”, organizzato dal Forum del giornalismo musicale, il suo album viene premiato come “miglior opera prima”. Il 10 marzo 2020 pubblica su YouTube la demo del brano “La fine della guerra”. Il 9 settembre 2020 pubblica “Canguro”, singolo che anticipa il nuovo progetto musicale.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere fidanzato, anche se l’identità della sua compagna è del tutto sconosciuta. Partecipa al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Santa Marinella”.

Maria Rita Gagliardi