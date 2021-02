Chi è Gio Evan, Big del Festival di Sanremo 2021, età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Gio Evan, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

Biografia e curiosità su Gio Evan

Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Evani Giancaspro, è nato a Molfetta, il 21 aprile 1988. All’età di vent’anni, scrive il suo libro d’esordio “Il florilegio passato”, una raccolta in versi sul suo viaggio in India. il libro è autoprodotto e viene distribuito dallo stesso autore per le strade in Italia. Tra il 2010 e 2014, dirige come direttore amministrativo la rivista “Storie”. Tra il 2012 e il 2013, fonda “Le scarpe del vento”, progetto musicale dove scrive, canta e suona la chitarra. Pubblica indipendentemente il suo primo disco, “Cranioterapia”. Nei quattro anni successivi, continua i suoi viaggi attraverso l’Europa e il Sud America. Nel 2014, inizia due progetti per le strade francesi: “Gigantografie” e “Le poesie più piccole del mondo”. Lo stesso anno, pubblica il suo secondo libro, e primo romanzo, “La bella maniera”. Nel 2015, pubblica la raccolta “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche”. Grazie a tale raccolta, ottiene un contratto per la Miraggi edizioni, con cui pubblica il successivo “Passa a sorprendermi”, oltre a scrivere e dirigere l’opera “Oh Issa – Salvo per cielo”.

Grazie al suo successo sui social, dove pubblica brevi aforismi in versi tratti dalle sue opere, la sua popolarità cresce e nel 2017 “Capita a volte che ti penso sempre”, a cui fa seguito l’anno successivo “Ormai tra noi è tutto infinito”. Nel 2018, pubblica per MArteLabel il suo primo album “Biglietto di solo ritorno”. In primavera, pubblica il nuovo romanzo “Cento cuori dentro”, mentre nell’autunno del 2019 esce il suo secondo album, “Natura molta”. Dopo un altro tour tra novembre e febbraio 2020, pubblica il libro “Se c’è un posto bello sei te” e il singolo uscito il 15 maggio “Regali fatti a mano”. Il 6 ottobre esce il suo libro “I ricordi preziosi di Noah Gingols” e a distanza di un mese, il 6 novembre, esce il suo singolo “Glenn Miller”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Arnica” che farà parte del nuovo album “Mareducato”, in uscita il prossimo 12 marzo. Il 16 marzo sarà pubblicato anche il suo nuovo libro di poesie “Ci siamo fatti mare”.

Maria Rita Gagliardi