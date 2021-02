Chi sono i Coma Cose, Big del Festival di Sanremo 2021, età, biografia e grandi successi

Cenni biografici sui Coma Cose, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

I Coma Cosa sono ufficialmente “Big” del “Festival di Sanremo 2021” che aprirà i battenti il prossimo 2 marzo, condotto da Amadeus e Fiorello. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul duo indie.

Biografia e curiosità sui Coma Cose

I Coma Cose sono un duo indie, formato da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, in arte California. Fausto Zanardelli è nato a Gavardo, in provincia di Brescia, il 21 novembre 1978. Inizia a lavorare nel mondo della musica come fonico e nel 2010 pubblica il disco “Hanno ragione i topi”. In seguito alla pubblicazione di quattro dischi indie-rock con lo pseudonimo di Edipo e l’esperienza fallimentare con la Universal, decide di abbandonare il mondo della musica ed inizia a lavorare come commesso. Nello stesso negozio, conosce Francesca Mesiano che lo convince a tornare a fare musica insieme a lei, con il progetto Coma Cose. Francesca Mesiano è una ex dj, diplomata a Milano in scenografia, dopo essersi trasferita nel capoluogo da Pordenone, città d’origine.

Nel 2017, il duo entra a far parte dell’etichetta discografica Asian Fake, con la quale pubblica nello stesso anno l’EP “Inverno ticinese”. Nel 2019, pubblicano il loro primo album, “Hype Aura”. Nello stesso anno, le canzoni “Mancarsi” e “Post concerto” vengono certificate disco d’oro dalla Federazione Industria Musicale Italiana.

Nel 2020, collaborano al brano “Riserva naturale dell’album Feat (stato di natura)” di Francesca Michielin. Il duo compare nella serie televisiva “Summertime”, prodotta da Netflix, dove in una scena è presente un loro concerto. Sempre nel 2020, durante il momento di lockdown in tutta Italia a causa della pandemia del Covid-19, pubblicano l’EP “Due”, contenente appunto solo due brani: “Guerre fredde” e “La rabbia”.

Per quanto riguarda la vita privata, Fausto e Francesca sono ufficialmente fidanzati. Partecipano al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Fiamme negli occhi”.

