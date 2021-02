Chi è Aiello, Big del Festival di Sanremo 2021: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Aiello, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

Biografia e curiosità su Aiello

Aiello, all’anagrafe Antonio Aiello, è nato a Cosenza il 26 luglio 1985. Dopo il diploma di Liceo Scientifico, ottiene una laurea triennale all’”Università della Calabria” in Scienze della comunicazione e una magistrale in Economia alla “Luiss”. Partecipa alle audizioni per la categoria “Nuove proposte” del “Festival di Sanremo 2011”, ma non riesce a qualificarsi tra i finalisti. Il 21 ottobre 2011 pubblica il suo primo singolo intitolato “Riparo”. Nel gennaio 2012 debutta in televisione esibendosi nel programma in onda su Rai 1 “Di che talento sei?”. Nel 2013, registra, per il cortometraggio di Giulia Fiume “Abbracciami” la colonna sonora. Il 26 maggio 2017 pubblica il suo EP di debutto “Hi-Hello” per l’etichetta Irma Records. A Marzo 2019 pubblica il singolo “Arsenico” e a settembre “La mia ultima storia”, entrambi certificati disco d’oro. Il 27 settembre 2019 esce per l’etichette RCA Records il suo primo album in studio intitolato “Ex voto” che raggiunge la 19ª posizione della Classifica FIMI Album, rimanendovi per cinque mesi. Nel febbraio 2020, è stato candidato con la canzone “Festa”, presente nel film “Bangla” come “miglior canzone originale” al “David di Donatello”. A marzo 2020, sarebbe dovuto partire il “Ex voto Tour 2020”, ma è stato annullato causa emergenza della pandemia da Coronavirus. Per l’estate 2020, pubblica il singolo “Vienimi (A ballare)”. Il singolo “Arsenico” ottiene il disco di platino per le oltre 70.000 copie vendute e in seguito il brano “Vienimi (a ballare)” viene certificato disco d’oro da FIMI per le oltre 35.000 copie vendute.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Ora”.

Maria Rita Gagliardi