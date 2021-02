Chi è Madame, Big del Festival di Sanremo 2021: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su Madame, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

Madame è ufficialmente una “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla giovane rapper.

Biografia e curiosità su Madame

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è nata a Creazzo, in provincia di Vicenza, il 16 gennaio 2002. A soli 16 anni, nel 2018, firma un contratto con la Sugar Music. Nello stesso anno, fa il suo debutto nel mondo della musica con il singolo “Anna”. A fine 2018, pubblica il singolo “Sciccherie”, grazie al quale si afferma come artista emergente. Dal 2019, cambia team di lavoro, facendosi gestire da Paola Zukar, manager di artisti del calibro di Marracash, Clementino e Fabri Fibra. Il 7 giugno dello stesso anno, esce l’EP “Assurdo” di Tredici Pietro e Mr. Monkey, contenente il brano “Farabutto”, in cui Madame collabora. Sempre nel 2019, ha pubblicato i singoli “17” e “La promessa dell’anno”. A fine anno, collabora con Rkomi nel brano “Rosso di Night Skinny” e con Ensi in “Mira”. Nell’aprile 2020, il suo singolo “Sciccherie” è stato certificato disco d’oro in Italia. Nel corso del 2020, ha pubblicato i singoli “Baby” (in seguito certificato oro) e “Sentimi”, prodotti dai Crookers, realizzando anche la traccia “Weekend”, nel mixtape “Bloody Vinyl 3” assieme a Young Miles e Slai. Nel mese di aprile, è presente nel remix ufficiale di “Andromeda”, singolo della cantante Elodie. A luglio, ha collaborato con Dardust, Ghali e Marracash alla realizzazione del singolo “Defuera”. Nello stesso periodo, ha contribuito alla realizzazione di “Nuove strade” con Ernia, Gaia, Samurai Jay e Rkomi e la produzione di Andry the Hitmaker. Nel 2020, è stata tra le cinquanta candidate al titolo di “Donna italiana dell’anno” per “D: La Repubblica delle Donne”, rivista annessa al quotidiano “La Repubblica”. Nell’ottobre 2020, collabora con i Negramaro all’album “Contatto” con il brano “Non è vero niente”. Il 18 dicembre 2020, è stato reso disponibile il singolo “Euforia” di Chris Nolan, in collaborazione con la cantante, Tedua, Aiello e Birthh.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. Partecipa al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Voce”.

Maria Rita Gagliardi