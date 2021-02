Quando parliamo di gioco, la tipica espressione: “l’importante è partecipare“, non sempre è presa letteralmente bene da tutti. Ebbene è quello che è successo ad un concorrente, durante una puntata di un noto programma di gioco televisivo in onda in Islanda, “Gettu Betur“, in italiano sarebbe, “Fai la scelta migliore“.

Il programma, in onda dal 1986 sul canale televisivo RÚV, vede la partecipazione di due squadre, formate rispettivamente da tre concorrenti. Ogni formazione si confronta e si sfida, su domande con tematiche di cultura generale, che spaziano dalla storia alla matematica.

Durante una delle puntate del quiz, succede l’impensabile. Quando un concorrente, apprende da parte della presentatrice, di aver dato la risposta sbagliata su un quesito di cultura generale, la sua reazione lascia davvero tutti senza parole. Nel corso della manche finale, il giovane, infuriato per aver dato la risposta inesatta a discapito del suo avversario, decide di rovesciare il leggio di gioco e scaraventare in aria un bicchiere colmo di acqua.

Il concorrente tuttavia, non si è limitato solo a rovesciare il suo bicchiere di acqua, ma anche quello del compagno accanto, per poi uscire dallo studio e sfogare la proprio ira dietro le quinte. L’attuale conduttrice, Kristjana Arnarsdóttir, ha cercato di riprendere in mano le redini del programma, anche se in studio la tensione era ben evidente.

Gli altri concorrenti del quiz, sono rimasti senza parole e sconcertati, dalla reazione del giovane. Ovviamente il video ha fatto il giro del web in pochissimo tempo, diventando letteralmente virale.

Today on the Icelandic version of College Bowl (university students compete in teams against each other to answer questions) known as “Gettu Betur”, one kid took his loss real hard and on live TV had an actual rage quit live on the air, terrifying the hosts and other contestants: pic.twitter.com/a9yfqYSwXJ

— CC Kirby (@_cckirby) February 19, 2021