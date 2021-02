Leopardo sbuca dai cespugli e attacca una famiglia: il padre lo uccide a mani nude

Ha strangolato un leopardo per difendere la sua famiglia dal violento attacco dell’animale. Terribile esperienza quella vissuta da un uomo, dalla moglie e dal loro figlio

Ha combattuto contro un leopardo uccidendolo a mani nude dopo che il felino ha attaccato i membri della sua famiglia. È accaduto in India, nel distretto di Haasan nel Karnataka dove, secondo quanto riportato dai media locali, Rajagopal Naik, residente di Arasikere taluk, stava tornando a casa in motocicletta con la moglie Chandramma e con il figlio Kiran quando un leopardo è balzato verso di loro dai cespugli. L’animale ha iniziato a mordere la gamba del bambino cercando anche di attaccare la donna. A quel punto Rajagopal ha afferrato l’animale per il collo iniziando a colpirlo alla testa con il gomito, come riportato da Asianet. Il leopardo, divincolandosi, ha cercato di liberarsi mordendo e graffiando l’uomo che però non ha lasciato la presa stringendo il collo del leopardo, che poco dopo è morto per soffocamento. Durante la violenta colluttazione Rajagopal ha riportato anche ferite al viso e alla fronte.

Registrati diversi attacchi di leopardi contro la popolazione o il bestiame

Diverse persone del luogo si sono radunate nella zona dell’incidente per aiutare l’uomo con acqua e medicando le sue ferite e dare i primi aiuti alla moglie e al figlio, terrorizzati per quanto accaduto loro. Successivamente sono stati tutti portati in ospedale per le cure mediche. I funzionari forestali sono intervenuti sul posto e il corpo del leopardo è stato portato via ed inviato ad un ospedale veterinario per l’autopsia. Si tratta del secondo incidente di questo tipo nel Karnataka: lunedì nel distretto di Mysuru un 12enne è sfuggito all’attacco di un leopardo dopo averlo colpito all’occhio con un dito. Inoltre sono diverse le segnalazioni di grandi felini che, sempre in queste zone, hanno attaccato il bestiame.

LEGGI ANCHE =>> Leopardo aggredisce e sbrana un bambino. Maxi mobilitazione per catturare la bestia

Recentemente è stato visto anche un leopardo entrare in un complesso di appartamenti residenziali a Bengaluru. Una squadra del dipartimento forestale ha catturato il leopardo da vicino a un appartamento fuori dalla strada Begur-Koppa. Un altro leopardo è stato avvistato giovedì scorso all’interno di una località turistica Brindavan Gardens nel bacino idrico di Krishna Raja Sagara nel distretto di Srirangapatna taluk del distretto di Mandya.