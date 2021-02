Uscita da due settimana dalla casa del Grande Fratello Vip, sabato 28 febbraio, Giulia Salemi sarà ospite nel salotto di Silvia Toffanin a “Verissimo“. L’influencer è pronta a raccontare la sua seconda esperienza nella casa più spiata d’Italia.Tutti ricordano la sua storia con Francesco Monte, nata proprio durante la prima esperienza all’interno della casa.

Questa seconda volta sembra essere andata meglio alla 27enne, che sembra aver trovato l’amore, grazie al gieffino Pierpaolo Petrelli. I due hanno deciso di aspettare di essere entrambi fuori dalla casa per pronunciare il fatidico “ti amo“. “Pierpi sei il nostro orgoglio. Ti a… Giuly e fan“. Queste le parole che la Salemi ha voluto dedicare all’ex velino.

Pronta a raccontarsi ai microfoni di Verissimo, la vita della Salemi non è sempre stata costellata da momenti felici, anzi. Nel libro pubblicato, “Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato“, Giulia aveva raccontato di alcuni momenti difficili della sua vita amorosa e non solo.

Dalla decisione iniziale di intraprendere gli studi in Economia e Commercio, per poi decidere di lasciare tutto e dedicarsi al mondo dello spettacolo. Dalla sofferenza legata alla separazione dei suoi genitori, sino alla relazione non “sana” con il suo ex fidanzato. Un passato di cui aveva già parlato, durante il programma “Vieni da me“, condotto da Caterina Balivo.

Ho ricevuto uno schiaffo dal mio ex: la rivelazione della Salemi

Proprio in occasione dell’incontro con la Balivo, la Salemi aveva colto l’occasione per lanciare un monito a tutte le donne, incoraggiando a porre fine alle relazioni definite “tossiche” e a ricominciare con il sorriso: “State lontane da uomini che hanno dipendenze“.

All’interno del libro, ci sono infatti alcuni aneddoti sulla sua vita amorosa, tra cui un episodio in particolare, in cui la Salemi racconta di aver ricevuto uno schiaffo dal suo ex compagno. “La prima volta che un uomo è violento con voi, scappate, perché lo rifarà“. Con queste parole aveva voluto raccontare la sua brutta esperienza amorosa.

Un ragazzo che si era presentato a lei come un principe azzurro e che sotto l’effetto dell’alcol, si trasformava in una persona completamente diversa. “Spero che il coraggio che ho avuto nel raccontare spinga tante donne a scappare e denunciare“, questo il messaggio della Salemi.