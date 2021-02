Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a Stefania Orlando: “Sei amica di Tommaso perchè è gay?”, la risposta della showgirl

Al “Grande Fratello Vip”, Alfonso Signorini ha dichiarato che Stefania Orlando sarebbe amica di Tommaso Zorzi per la sua omosessualità. La risposta della showgirl a tale affermazione ha gelato il conduttore…

Stefania Orlando è stata grande protagonista dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” che volgerà al termine il prossimo lunedì. La conduttrice, in finale con Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli, è sempre stata al centro delle dinamiche della Casa ed anche ieri sera è stata protagonista di un momento che sta facendo molto discutere l’opinione pubblica.

Poco prima del verdetto della nomination contro Rosalinda Cannavò, Stefania ha così descritto il bellissimo rapporto nato con Tommaso, nel bunker di Cinecittà:

“Lui è un ragazzo e un uomo: è bello che sia nata un’amicizia tra due età così diverse”.

Alfonso Signorini le ha, quindi, posto una domanda che non è passata inosservata ed è oggetto, in queste ore, di critiche da parte del Web:

“Ho saputo che il tuo migliore amico è gay. Pensi sia un caso che sei diventata amica di Tommaso? Ho moltissime amiche che hanno omosessuali come migliori amici, perché dicono che sono amici meravigliosi”.

Stefania Orlando ad Alfonso Signorini: “Non amo ruolizzare le persone”

La risposta di Stefania è stata da applausi:

“Io non amo ruolizzare: è soltanto un caso. Io divido il mondo tra brave persone e persone meno brave. A me piacciono le persone perbene, le persone con cui sto bene. Se succede che siano gay è un caso, non vado a cercare quello. Tommaso è una persona meravigliosa, al di là del suo orientamento sessuale

A quel punto, Alfonso ha precisato alla Orlando di averle posto la domanda perché orgoglioso della sua omosessualità. Stefania ha ribattuto ribadendo ancora una volta di non far caso a etichette e a identità sessuali

Maria Rita Gagliardi