Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli riceve una sorpresa dal fratello Giulio: “Diventerai zio”

Al “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli riceve una bellissima sorpresa: diventerà zio.

In attesa di battersi in finale contro Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Dayane Mello, ieri sera, durante la semifinale del “Grande Fratello Vip”, Pierpaolo Pretelli ha ricevuto una bellissima sorpresa. Suo fratello Giulio, con il quale recentemente aveva avuto dei piccolo dissapori a causa della relazione con Giulia Salemi, gli ha comunicato che diventerà padre. Giulio aspetta un bambino dalla fidanzata Alessia Pellegrino, ragazza con la quale fa coppia da qualche mese e che Pierpaolo non ha ancora avuto modo di conoscere. Giulio, appena 21enne, ha così comunicato la lieta notizia al fratello:

“In questi cinque mesi mi sono capitate tante cose bellissime. Ho conosciuto Alessia. E ho una cosa molto importante che devo dirti e che non ti aspetti. Sono innamorato di Alessia. Lei ha perso il papà a 6 anni ed è molto responsabile. Mi è successa una cosa che è capitata anche a te”.

Pierpaolo ha reagito con visibile commozione all’annuncio, mentre Giulio gli ha raccontato la reazione dei loro genitori appena hanno saputo che diventeranno nonni per la seconda volta (Pierpaolo è già padre di Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero):

“Mamma e papà non l’hanno presa bene inizialmente. Perché siamo giovani, io ho 21 anni e lei 20. Ma sono sicuro che ce la faremo”.

Anche Pierpaolo, dal canto suo, ha ammesso di essere rimasto abbastanza stupito dalla futura paternità del fratello:

“Per me sei ancora il fratellino. Questa notizia seppur stupenda mi fa rimanere così. Se tu sei convinto io ti potrò dare tutti i suggerimenti e raccontarti la mia esperienza. Spero che tu sia lucido e penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo anche a tuo figlio!”.

Pierpaolo Pretelli: “Spero di vivere nuovamente l’emozione della paternità”

Infine, Pierpaolo ha espresso il desiderio di rivivere, un giorno, l’esperienza della paternità:

“Diventare genitori è la cosa più bella al mondo. Io ho provato un’emozione che spero di rivivere presto”.

L’ex Velino e Giulia Salemi metteranno presto in cantiere un bel bebè?

Maria Rita Gagliardi