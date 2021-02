“Pensavate che vi avrei lasciati soli”? : altro che addio, Barbara D’Urso rilancia

Nelle ultime ore, la conduttrice di Mediaset Barbara D’Urso , ha voluto tranquillizzare tutto il suo pubblico di fedelissimi, e chiarire le sorti del programma in onda tutte le domeniche su Canale 5, “Live-Non è La D’Urso“. Nei giorni scorsi la notizia della sua chiusura del aveva lasciato in molti senza parole.

Ebbene ancora una volta, a fare luce su quello che sta succedendo ci ha pensato lei, Barbara D’Urso. Per farlo, ha conduttrice Mediaset, ha scelto il suo canale social di Instagram, nel quale ha pubblicato un video che rassicura tutto i suoi fan e telespettatori.

Tempo di cambiamenti in casa Mediaset

In casa Mediaset è tempo di cambiamenti, e questi comprendono anche il tanto amato programma televisivo della domenica, condotto dalla D’Urso. Tramite un comunicato stampa ufficiale, si apprende infatti che “Domenica live“, in onda regolarmente dalle 15:00 alle 17:00, a partire dall’11 aprile, si arricchirà di un nuovo spazio, dedicato all’attualità e all’informazione.

Per quanto riguarda quindi le sorti del programma “Live-Non è la D’Urso“, ecco come stanno invece le cose: “Live non è la D’Urso” va avanti ancora per cinque puntate, per ricominciare la prossima stagione come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset“. “Pomeriggio 5 continua fino a giugno e poi dalla nuova stagione riprenderà anche Live“.