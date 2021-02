Sondaggi politici, la Lega guadagna oltre un punto sul PD. Bene la Meloni, cala il M5S

Il governo Draghi è ufficialmente in carica, ma nel frattempo la Supermedia di YouTrend per AGI mette in evidenza l’andamento dei vari partiti in termini di consenso.

Ne viene fuori che le forze politiche di centrodestra sembrano essersi giovate del nuovo esecutivo, mentre PD e M5S appaiono in calo. La Lega è sempre al primo posto tra le preferenze degli italiani, con il 23,6% (0,2% in più rispetto a due settimane fa).

Ma la vera notizia è che il Carroccio guadagna oltre un punto sul Partito Democratico, che perde addirittura lo 0,9% rispetto al sondaggio di 14 giorni fa. Se si andasse oggi alle urne, infatti, il PD si fermerebbe al 19,1% (nella scorsa rilevazione era al 20%, ndr).

A causa di questa brusca discesa, i “Dem” vedono ridursi pericolosamente il vantaggio nei confronti di Fratelli d’Italia, che continua a crescere nonostante la scelta di posizionarsi all’opposizione del governo Draghi. Il partito della leader Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% rispetto all’ultimo sondaggio e si porta al 16,6%, con un ritardo nei confronti del PD che ormai è di soli due punti e mezzo.

Mezzo punto in meno per il M5S, centrodestra maggioranza

Dietro le prime tre forze politiche continua ad annaspare il Movimento 5 Stelle, che viene dato al 14,3%, con un calo dello 0,5% rispetto alla rilevazione di due settimane fa. Al contrario, Forza Italia guadagna lo 0,3% e si porta all’8,2%, un risultato decisivo per permettere all’eventuale centrodestra unito di restare maggioranza nelle intenzioni di voto con il 48,4%.

Piccolo guadagno anche per Italia Viva di Matteo Renzi, che passa dal 3,1% al 3,4% (stessa percentuale della Sinistra, ndr), avvicinandosi così ad Azione di Carlo Calenda, che viene data al 3,6%.

