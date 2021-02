Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 28 febbraio 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 28 febbraio 2021.

Cosa ci riserva la puntata di “Domenica In” di oggi, domenica 28 febbraio 2021? Ecco, per voi, l’elenco degli ospiti che Mara Venier avrà il piacere di accogliere negli “studi Fabrizio Frizzi” situati in Roma.

La puntata si aprirà, come ogni domenica, con un lungo spazio riservato all’emergenza COVID-19. A tal proposito, saranno presenti in studio il Professor Francesco Le Foche ed in collegamento dalla Florida la professoressa Ilaria Capua. Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con un collegamento con Amadeus da Sanremo. Il conduttore fornirà le ultime news sul “Festival di Sanremo” che aprirà i battenti su Raiuno, il prossimo 2 marzo e fino alla finale del 6 marzo. Albano Carrisi si racconterà tra carriera e vita privata, per poi esibirsi con uno dei suoi grandi successi “Nel Sole”. Intervista anche per Elettra Lamborghini che poi si esibirà nel suo successo sanremese “Musica e il resto scompare”. Rocco Casalino sarà presente in studio per presentare il suo libro “Il Portavoce” e parlerà del suo rapporto speciale con le donne più importanti della sua vita: la mamma e la sorella. Infine, il comico ed imitatore Vincenzo De Lucia interpreterà un nuovo personaggio.

Appuntamento, a partire dalle 14:00 su Raiuno, con una nuova puntata di “Domenica In”.

Maria Rita Gagliardi