Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventiquattresima giornata

Ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

La ventiquattresima giornata di Serie A si è aperta sabato con tre anticipi. Alle 15 Spezia e Parma hanno pareggiato 2-2. Doppio vantaggio iniziale dei Ducali, firmato Karamoh ed Hernani, e pareggio dei liguri grazie alla doppietta di Gyasi. Alle 18 il Bologna ha conquistato una prestigiosa vittoria in casa contro la Lazio. Gli emiliani si sono imposti per 2-0, grazie alle reti di Mbaye e di Sansone.

Alle 20.45 la Juventus non è andata oltre l’1-1 al Bentegodi contro il Verona. Vantaggio per i bianconeri di Cristiano Ronaldo, arrivato a quota 19 gol, e pari dei veneti siglato da Barak.

Ventiquattresima giornata, l’Inter supera il Genoa e resta al comando. Il Milan batte la Roma, mentre la Juve pareggia a Verona

Alle 12.30 di oggi l’Atalanta ha conquistato tre punti preziosi in ottica Champions sul campo della Sampdoria (0-2). Per i ragazzi di Gasperini in gol Malinovskyi e Gosens. L’Inter alle 15 ha sconfitto con un secco 3-0 il Genoa. Per la squadra capolista in gol Lukaku, Darmian e Sanchez. L’Udinese si è imposta per 1-0 sulla Fiorentina, grazie a una rete nel finale di Nestorovski. Importantissimo successo esterno del Cagliari sul campo del Crotone per 0-2. Per i sardi in gol Pavoletti e Joao Pedro su rigore.

Alle 18 il Napoli ha battuto il Benevento 2-0: di Mertens e Politano le reti dei partenopei. Nel big match di giornata, infine, il Milan ha espugnato l’Olimpico battendo la Roma per 1-2. Vantaggio dei rossoneri firmato Kessie su rigore, pareggio della Roma con Veretout e gol vittoria di Rebic.

Il match fra Sassuolo e Torino è stato rinviato al 17 marzo, a causa del focolaio Covid scoppiato in casa granata.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 24a GIORNATA: Torino-Sassuolo rinviata al 17 marzo; Spezia-Parma 2-2; Bologna-Lazio 2-0; Verona-Juventus 1-1; Sampdoria-Atalanta 0-2; Inter-Genoa 3-0; Crotone-Cagliari 0-2; Udinese-Fiorentina 1-0; Napoli-Benevento 2-0; Roma-Milan 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 56 Inter; 52 Milan; 46 Juventus* e Atalanta; 44 Roma; 43 Lazio e Napoli*; 35 Sassuolo* e Verona; 30 Sampdoria; 28 Udinese e Bologna; 26 Genoa; 25 Benevento, Spezia e Fiorentina; 20 Torino*; 18 Cagliari; 15 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 19 Cristiano Ronaldo (Juventus); 18 Lukaku (Inter); 14 Ibrahimovic (Milan), Muriel (Atalanta) e Immobile (Lazio); 13 Lautaro Martinez (Inter); 12 Joao Pedro (Cagliari); 11 Belotti (Torino); 10 Insigne (Napoli), Veretout (Roma) e Caputo (Sassuolo).