Live Non è La D’Urso, Giulia Salemi rifiuta di incontrare l’ex Abraham: “Voglio rispettare Pierpaolo”

A “Live Non è La D’Urso”, Giulia Salemi rifiuta di incontrare l’ex fidanzato Abraham e rinnova l’amore verso Pierpaolo Pretelli.

In attesa della finale del “Grande Fratello Vip” che si svolgerà questa sera in prima serata su Canale 5, Giulia Salemi, ieri sera, è stata ospite a “Live Non è La D’Urso” dove ha affrontato le tanto temute cinque sfere. L’influencer di origini iraniane è stata duramente attaccata, per la sua storia d’amore con Pierpaolo Pretelli, nella Casa più spiata d’Italia, da Caterina Collovati, Simona Izzo, Vladimir Luxuria ed Alessandro Cecchi Paone, mentre in sua difesa è accorsa soltanto Arianna David.

Schivati gli attacchi degli opinionisti del programma condotto da Barbara D’Urso, Giulia avrebbe dovuto incontrare Abraham Garcia, l’ex fidanzato fidanzato conosciuto durante l’esperienza al reality show “Super Shore” che recentemente aveva dichiarato di volere tornare a fare coppia con la bella persiana (ve ne abbiamo parlato qui). L’incontro, in realtà, non è avvenuto, poichè Giulia ha rifiutato categoricamente di avere un confronto con l’ex:

“Non lo voglio incontrare. Penso sia doveroso e rispettoso nei confronti di Pierpaolo che ora è nella casa e concorre alla finale del GF. Onde evitare che possano passare messaggi sbagliati, preferisco tutelare Pierpaolo. Non ho nulla contro Abraham e non ho nessun problema con lui e non ho nemmeno paura di vederlo. A lui dico solo: “Ti voglio bene, noi siamo amici ma io sono felicemente innamorata. Spero che tu possa trovare presto l’amore”.

Giulia Salemi: “Pierpaolo ha lasciato il segno”

Giulia, infine, ha rinnovato il suo amore verso Pierpaolo:

“Nella vita reale sono presa da mille distrazioni e spesso mi perdo anche le cose belle che ho intorno. Al “Grande Fratello” queste distrazioni non esistono più e quindi impari ad osservare, guardare e soprattutto ascoltare. Lì ho potuto vedere e conoscere persone che hanno lasciato un segno e mi hanno fatto innamorare di loro, come è avvenuto con Pierpaolo”.

