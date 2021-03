Passa col rosso e si schianta contro un’auto con 6 persone a bordo: morti un uomo e un 13enne

Tremendo incidente stradale in Texas, un’auto si è ribaltata dopo essere stata investita da un veicolo passato con il rosso. Due i morti e quattro i feriti

Disastroso incidente automobilistico quello avvenuto nella contea texana di Harris, Stati Uniti, nella giornata di sabato. Un uomo adulto ed un bambino sono deceduti in seguito al tremendo schianto tra due veicoli avvenuto lungo la North Freeway, sulla strada di servizio in direzione nord vicino ad Airtex Drive, nel nord della contea. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dalle autorità dopo gli opportuni rilievi, un automobilista sarebbe passato a velocità sostenuta con il semaforo rosso andando a schiantarsi contro un altro veicolo all’interno del quale erano presenti sei persone.

Un impatto violento: lamiere ovunque sulla strada

L’impatto è stato estremamente violento, come è possibile appurare dalle immagini dei due mezzi incidentati. Un 48enne ed un ragazzino di 13 anni, seduti nell’auto colpita, non ce l’hanno fatta e sono morti sul colpo. Secondo quanto dichiarato da Ed Gonzalez, sceriffo della contea di Harris, cinque persone tra le quali due bambini ed il conducente del veicolo transitato con il semaforo rosso sono stati soccorsi e trasportati d’urgenza in ospedale. Le loro condizioni non sono al momento note. Il 13enne sarebbe stato sbalzato fuori dal veicolo, che ha finito la sua corsa piegato su un lato.