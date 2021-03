Aereo precipita e si schianta contro le case: almeno 5 morti e 1 ferito

Disastroso incidente aereo in Cina: un velivolo impegnato nella “semina delle nuvole” è improvvisamente precipitato schiantandosi contro un edificio. Il bilancio è drammatico

Un aereo impegnato nella ‘semina delle nuvole’ ha perso quota precipitando nel vuoto e schiantandosi contro un edificio. Il terribile incidente aereo è avvenuto in Cina, nella provincia dello Jiangxi. Il velivolo stava disperdendo sostanze chimiche nelle nubi allo scopo di modificare il clima e alterare la quantità ed il tipo di precipitazione, una tecnica questa impiegata da anni in Cina allo scopo di favorire le piogge o per prevenire la formazione di fronti temporaleschi. Ma qualcosa deve essere andato storto: l’aereo è precipitato impattando proprio contro tre abitazioni, e poi prendendo fuoco. A bordo del velivolo c’erano cinque persone e stando a quanto riportato dai media locali, sarebbero tutte decedute mentre un residente in una delle tre abitazioni colpite è rimasto ferito, riportando ferite lieve. Secondo i resoconti dei media un aereo Beechcraft King Air 350 bimotore turbo registrato come B-10GD appartenente alla Great Northern Wilderness General Aviation Company si è schiantato in una zona residenziale della provincia dello Jianxi. I rapporti dei media citano l’ufficio meteorologico della provincia come fonte principale di informazioni sull’incidente, contenute in un comunicato stampa diffuso intorno alle 21 del 1 marzo.

La dinamica dell’incidente

La società proprietaria dell’aeromobile gestisce una flotta di oltre 100 aeromobili specializzati in semina delle nuvole, lotta agli incendi boschivi, irrorazione aerea, fotografia aerea e rilievi aerei. Secondo il rapporto, la società si vanta di essere la più grande compagnia di aviazione professionale agricola e forestale del mondo. Il cinese Sohu News conferma che l’aereo è stato noleggiato all’Ufficio meteorologico di Jiangxi. Le operazioni di semina delle nuvole erano in corso poiché l’area si trovava in condizioni di siccità dall’ottobre 2020. Un video amatoriale mostra gli istanti immediatamente successivi all’incidente, con le case sventrate e la carcassa del velivolo divorata dalle fiamme.