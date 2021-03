Azione, ironia e scene hot: tutto è pronto per la nuova serie Netflix, “Sky Rojo”, in arrivo a marzo

Dagli ideatori della “Casa di carta“, è in arrivo la nuova serie targata Netflix, “Sky Rojo“. Negli ultimi tempi, la grande varietà di proposte, ha permesso di apprezzare serie tv diverse da quelle statunitensi, alla quale fortemente legati e abituati.

Basti pensare al recente successo della serie francese di “Lupin“, per non parlare delle tante produzioni spagnole, in cima fra tutte, proprio la “Casa di carta“. Sulla scia del successo di quest’ultima, Alex Pina ed Esther Martinez, propongono adesso “Sky Rojo“, che promette di non deludere il pubblico. Il suo debutto è previsto venerdì per 19 marzo.

Nel trailer rilasciato da Netflix, si possono già intuire i toni della serie, ironia, azione e scene hot. Protagoniste, tre prostitute di diversa nazionalità, Carol,cubana, Wendy, spagnola e Gina, argentina. Decise a cambiare vita, le tre ragazze decidono di scappare dallo strip club dove lavorano, per sfuggire finalmente dal loro protettore, Romeo.

Fuggire per cambiare vita

Le cose non saranno però così facili, la fuga si rivela tutt’altro che una passeggiata. Romeo ha infatti incaricato i suoi uomini di trovare le ragazze e riportarle indietro, sotto il suo controllo. La fuga, permetterà alle tre donne di cimentare la loro unione e il loro rapporto. Insieme affronteranno diversi ostacoli e pericoli ma capiranno che la speranza di una vita migliore è possibile, l’unica regola è “restare vive“.

Nel cast, Lali Esposito, Veronica Sanchez, Yanis Prado, Asier Etxeandia, Enric Auquer e Miguel Angel Silvestre. Una serie che promette davvero bene, nonostante gli argomenti trattati siano molto delicati e debbano quindi essere visti in maniera cosciente. Dal tema della prostituzione, a quella della tratta di essere umani, il tutto condito da una buona dose di violenza.