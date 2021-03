Chi sono La Rappresentante di Lista, Big del Festival di Sanremo 2021: età, biografia e grandi successi

Cenni biografici su La Rappresentate di Lista, “Big” del “Festival di Sanremo 2021”.

La Rappresentante di Lista, gruppo musicale italiano, è ufficialmente tra i “Big” del “Festival di Sanremo 2021”. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di loro.

Biografia e curiosità su La Rappresentate di Lista

La Rappresentante di Lista è un gruppo italiano formato, nel 2011, da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, a cui si sono aggiunti in seguito altri musicisti. Alla nascita del gruppo, Veronica, originaria di Viareggio, e Dario, originario di Palermo, si incontrano a Valledolmo (PA) durante le prove dello spettacolo teatrale “Educazione Fisica”, diretto da Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. Veronica si era, in precedenza, trasferita a Palermo per frequentare un corso di teatro di Emma Dante, dopo avere abbandonato la facoltà di Giurisprudenza. Il nome del gruppo nasce quando, per poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, Veronica si iscrisse come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici.

Il 6 marzo esce il primo album del gruppo, “(per la) Via di casa” che contiene il singolo omonimo “La Rappresentante di Lista”. Il 4 dicembre 2015, esce il loro secondo album, “Bu Bu Sad” che porta la band a suonare dal vivo in tutta Italia. Per la presentazione del nuovo disco, alla formazione originale si aggiungono l’urbinate Enrico Lupi e la palermitana Marta Cannuscio. Dai continui concerti seguenti l’uscita di “Bu Bu Sad” nasce l’idea di pubblicare, il 7 marzo 2017, il primo album live della band, “Bu Bu Sad Live”. L’8 novembre 2018 la band annuncia sui social l’uscita del terzo album in studio, “Go Go Diva”, pubblicato poi il 14 dicembre dello stesso anno. Il 16 novembre esce in tutti i negozi digitali “Questo corpo”, singolo promozionale del nuovo album, che farà parte anche della colonna sonora della serie “The New Pope” di Paolo Sorrentino. Il 6 febbraio 2020 LRDL partecipa alla terza serata del “Festival di Sanremo” al fianco di Dardust e del cantante in gara Rancore per l’interpretazione del brano “Luce (tramonti a nord est)” di Elisa. La performance arriva ottava nella classifica della serata.

Il 14 dicembre 2020 la band rivela di stare lavorando a un nuovo album. Partecipano al “Festival di Sanremo 2021” con il brano “Amare”. L’8 febbraio 2021 il gruppo annuncia per il 5 marzo l’uscita del suo quarto album in studio, “My Mamma”, il cui singolo di lancio, “Alieno”, viene pubblicato il 12 febbraio. Il gruppo si definisce una band «queer», come affermato più volte in varie interviste.

Maria Rita Gagliardi