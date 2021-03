Grande Fratello Vip 5, il vincitore è Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è il vincitore del “Grande Fratello Vip 5”.

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è andata in onda la finale della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”. Il reality show, per la seconda volta consecutiva condotto da Alfonso Signorini con gli opinionisti Pupo e Antonella Elia, ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, influencer milanese che sin dalla sua entrata nella Casa più spiata d’Italia, con la sua forte personalità e la sua verve televisiva, si è contraddistinto dagli altri concorrenti, tanto da essere stato definito sin da subito un papabile vincitore del programma. Tommaso, alla vittoria finale, è riuscito ad ottenere il 68% delle preferenze al televoto.

Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli secondo, Stefania Orlando terza

Secondo posto per Pierpaolo Pretelli. L’ex Velino, ieri sera, ha potuto, finalmente, riabbracciare il figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero. Medaglia di bronzo per Stefania Orlando che ha, invece, ricevuto una sorpresa dal marito Simone Gianlorenzi e la loro cagnolina Margot. Dayane Mello, altra grande protagonista dell’edizione, sempre al centro delle dinamiche della Casa, ha ottenuto il quarto posto ed una bellissima sorpresa dalla figlia Sofia. Quinto Andrea Zelletta, uscito per primo dalla Casa, dopo aver perso al televoto proprio contro Zorzi.

A Tommaso facciamo i nostri più sentiti complimenti per la vittoria e gli auguriamo un brillante futuro nel mondo della televisione italiana.

Maria Rita Gagliardi