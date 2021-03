Grande Fratello Vip, Alessia Marcuzzi, dopo aver postato la foto di Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, sbotta: “Faccio che c..zzo voglio!”

Ieri sera, durante la finale del “Grande Fratello Vip”, Alessia Marcuzzi è stata criticata per aver postato sul suo profilo Twitter uno scatto che ritrae Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. La conduttrice si è difesa dai malumori dei suoi followers.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la finale del “Grande Fratello Vip” che ha visto il trionfo di Tommaso Zorzi (ve ne abbiamo parlato qui). I finalisti del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno ricevuto delle bellissime sorprese, prima di abbandonare definitivamente la Casa più spiata d’Italia. Così, Tommaso, prima della vittoria, ha avuto modo di rivedere Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti con il quale ha stretto un legame molto intenso, sfociato, almeno per lui, nell’innamoramento.

Alessia Marcuzzi risponde alle critiche dei suoi followers

L’incontro è stato molto bello e contrassegnato dalle lacrime di entrambi che, ancora una volta, hanno rinnovato la loro amicizia. La reunion degli Zorpini, così è stata ribattezzata la coppia formata da Tommaso e Francesco, è piaciuta molto anche ad Alessia Marcuzzi, da sempre fan del programma. La conduttrice, sul suo profilo Twitter, ha postato uno scatto dell’incontro, corredato da tre cuoricini. Tale gesto, però, non è piaciuto a molti dei followers di Alessia che l’hanno accusata di essere connivente delle parole pesanti utilizzate da Francesco nella Casa verso le donne. Così, sul profilo della Marcuzzi sono arrivati tweet del tipo: “No Alessia, non ti ci mettere pure tu” e ancora: “Alessia non mi deludere, le parole dette da Oppini contro le donne e Dayane in particolare erano da squalfica”. Ad un utente in particolare, che ad Alessia ha scritto: “Ma che c..zo fai?”, la presentatrice ha risposto “Faccio che c..zo che voglio!”, con tanto di faccina che ride.

Maria Rita Gagliardi