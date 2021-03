Paolo Bonolis farà un cameo nel nuovo film ‘Tom e Jerry’ in uscita il 18 marzo

Il film ‘Tom e Jerry’ vedrà la partecipazione di Paolo Bonolis con un cameo e di Luca Laurenti con una parte vocale.

Per omaggiare il famosissimo cartone animato ‘Tom e Jerry’, la Warner ha deciso di portare in esclusiva digitale dal 18 marzo, su tutte le piattaforme digitali, l’ultima avventura del gatto e del topo più conosciuti nel panorama dell’animazione. Il film avrà la regia Tim Story.

Ma ci sono anche piacevoli novità che riguardano il nostro Paese. Il film sarà impreziosito da un cameo di Paolo Bonolis e dalla partecipazione vocale di Luca Laurenti.

Bonolis ha spiegato il perché dello storico successo di questo cartone animato: “Tutti nella vita scappiamo per acchiappare qualcosa, quindi ci ritroviamo in buona parte sia in Tom che in Jerry”. Al Tg5, Paolo Bonolis ha spiegato anche che il cartone animato gli ha “confezionato un animo fantasioso fin da quando ero piccolino”.

Il cameo di Paolo Bonolis nel nuovo film ‘Tom e Jerry’

Oltre al cameo di Paolo Bonolis e alla partecipazione vocale di Laurenti, nel film ci saranno anche Chloë Grace Moretz (Cattivi Vicini 2, La Famiglia Addams) e Michael Peña (Cesar Chavez, American Hustle, Ant-Man).

Un periodo davvero fortunato dal punto di vista lavorativo per Paolo Bonolis. Il conduttore, infatti, sta per tornare in Tv con le nuove puntate di ‘Avanti un altro’. Dal prossimo 8 marzo, infatti, alle 18,45 il programma occuperà la fascia pre serale dopo un anno di assenza.

Ma non è finita qui. Da aprile ‘Avanti un altro’ potrebbe avere spazio anche la domenica sera, andando a sostituire ‘Live Non è la D’Urso’. Il programma della D’Urso, infatti, potrebbe chiudere in anticipo rispetto alle previsioni, a causa dei bassi ascolti registrati.