Serie A, dove vedere la venticinquesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Al via oggi la venticinquesima giornata di Serie A. La Juve riceve lo Spezia, l’Inter capolista di scena a Parma.

Tempo di straordinari in Serie A con il turno infrasettimanale, valevole per la venticinquesima giornata di campionato. Il programma prevede la sfida fra Lazio e Torino oggi alle 18.30, ma la formazione granata non si presenterà all’Olimpico per via del focolaio Covid e della quarantena imposta dalla Asl piemontese. I granata perderanno a tavolino e presenteranno il ricorso. Con molta probabilità, questa storia terminerà allo stesso modo di Juventus-Napoli (ricorso vinto e recupero della partita in altra data).

Venendo al calcio giocato, questa sera alle 20.45 la Juventus ospiterà lo Spezia. Domani alle 18.30 il Napoli sarà di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Saranno ben 6 i match in contemporanea domani sera alle 20.45. Il match più interessante sarà il derby di Genova fra Genoa e Sampdoria. Il Milan ospiterà invece l’Udinese. Le altre sfide in programma saranno: Atalanta-Crotone, Cagliari-Bologna, Fiorentina-Roma e Benevento-Verona.

Giovedì sera alle 20.45, poi, il turno infrasettimanale terminerà con il match fra il Parma e la capolista Inter.

Serie A, venticinquesima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in TV

Ecco la programmazione TV completa della venticinquesima giornata di Serie A: