Grande Fratello Vip, Andrea Zenga dopo l’incontro con il padre Walter: “C’è ancora tanta strada da fare”

Attraverso le pagine del settimanale “Chi”, Andrea Zenga parla del rapporto ritrovato con il padre Walter.

Il percorso di Andrea Zenga nella Casa del “Grande Fratello Vip” è stato contraddistinto soprattutto dal rapporto travagliato con il padre Walter che ha avuto modo di incontrare tra le mura del bunker di Cinecittà. Un rapporto sofferto che oggi sembra essere, almeno in parte, ricucito. Andrea lo racconta attraverso le pagine del settimanale “Chi”. Una volta uscito dalla Casa, il personal trainer è stato fotografato a Milano, abbracciato al padre, insieme al fratello Nicolò che nella Casa aveva più volte difeso, incolpando Walter di non essere mai stato una figura paterna per lui ed il fratello. Un abbraccio, il loro, che come racconta Andrea al giornale diretto da Alfonso Signorini potrebbe essere il preludio per un nuovo rapporto:

“C’è tanta strada da fare, abbiamo posto un mattoncino nella costruzione di un rapporto. Partiamo da uomini”.

L’esperienza del “GF” è servita ad Andrea per capire meglio molti degli aspetti caratteriali del padre:

“Non conoscendolo, ti aspetti una persona che non è. Invece…l’ho capito un po’ di più, credo”.

Andrea Zenga su Rosalinda Cannavò: “Non mi faccio condizionare dal suo passato”

Prosegue a gonfie vele la storia d’amore con Rosalinda Cannavò. Di lei, Andrea dice:

“Non mi faccio condizionare dal suo passato”.

