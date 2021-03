Grande Fratello Vip, Stefania Orlando compare sui social dopo la finale: “Sono felice per Tommaso, non ho rimpianti”

In seguito alla finale del “Grande Fratello Vip”, Stefania Orlando, terza classificata del reality show, è tornata sui social.

La mitica porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip” si è ufficialmente chiusa con il trionfo di Tommaso Zorzi come vincitore del reality show condotto da Alfonso Signorini (ve ne abbiamo parlato qui). Secondo posto per Pierpaolo Pretelli e medaglia di bronzo per Stefania Orlando che ieri mattina è tornata sui social, nello specifico su Instagram, con una diretta alla quale ha partecipato anche il marito Simone Gianlorenzi. Ovviamente, la conduttrice, molto seguita nella Casa e sempre al centro delle dinamiche del reality, soprattutto per la sua amicizia con Tommaso, ha ricevuto migliaia di messaggi positivi. Molti suoi followers, infatti, si sono complimentati per il suo percorso nel bunker di Cinecittà. Ad esempio, tra i tanti messaggi ricevuti, ce n’è uno che recita: “Ciao Stefy, sei stata grandiosa! Te lo meriti tutto questo affetto e questo calore da tutto il tuo pubblico e dalle persone che amici, dai tuoi amici e la tua famiglia. Noi ci siamo conosciute tanti anni fa, quando facevi “I Fatti Vostri” e mi sei sempre piaciuta come donna perchè sei semplice e genuina, non ti sei mai montata la testa, sei sempre stata con i piedi per terra. Nella Casa, ti sei fatta conoscere per quella che sei”.

Il post di Stefania Orlando su Instagram

Riuscita a riappropriarsi della propria vita e raccolte le idee, tramite un post, Stefania ha voluto ringraziare i suoi fans che per quasi sei mesi l’hanno seguita in tv:

“on ho parole per ringraziarvi di tutto il sostegno e amore che mi avete dato. Non me lo sarei mai aspettata, è stata una sorpresa per me vedere tutto questo affetto che mi ha aiutato tantissimo quando ero nella Casa e ora che sono fuori. Io sono felicissima del mio percorso al Grande Fratello, sono felicissima che abbia vinto Tommy, non ho nessun rimpianto. È stata un’esperienza unica”.

Maria Rita Gagliardi