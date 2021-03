Diletta Leotta e Can Yaman, per la stampa turca è tutto falso (ma parlano di gravidanza)

Sono una delle ultime coppie nate sotto i riflettori e della quale si parla già tantissimo. Loro sono l’attore turco Can Yaman la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Qualsiasi occasione è buona per i paparazzi, che non perdono tempo a fotografarli insieme.

Uniti solo da poche settimane, l’ufficialità della loro relazione è stata in un certo senso confermata dai diretti interessati, grazie ad alcune foto postate sui canali social, che non hanno fatto altro che confermare le diverse voci che giravano già da tempo. Tuttavia, c’è chi pensa che la loro storia sia nata solo ed esclusivamente per visibilità e per puro interesse economico.

Anche la Turchia è scettica sul flirt amoroso che lega Can Yaman e Diletta Leotta

In molti hanno addirittura supposto, che alcuni scatti della coppia, come quello che li ritraeva in compagnia di un cavallo, fosse tutta opera di un fotomontaggio. Qualunque sia la verità, la cosa certa è che la loro relazione è sulla bocca di tutti. Se in Italia vi è forte scetticismo in merito, nella nazione di origine del bell’attore, la situazione è ancora più drastica.

Proprio i mezzi di informazione turca hanno espresso la loro forte perplessità, legata a questo flirt amoroso. La stampa turca ha addirittura etichettato questa storia come pura falsità. A far pensare male, di certo la fretta con la quale tutto è nato. Ultimamente si parlerebbe già di convivenza e non solo. Pare che ci sia di mezzo anche una gravidanza. La notizia tuttavia, ovviamente non ha trovato alcun riscontro valido.