Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la venticinquesima giornata

Venticinquesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il turno infrasettimanale di campionato, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, si è aperto con la mancata presenza del Torino sul campo della Lazio, a causa della quarantena imposta ai granata dalla Asl piemontese. Con molta probabilità il match verrà rigiocato in seguito. Martedì sera la Juventus si è imposta per 3-0 sullo Spezia, grazie ai gol di Morata, Chiesa e Cristiano Ronaldo.

Alle 18.30 di mercoledì pirotecnico 3-3 fra Sassuolo e Napoli. Vantaggio iniziale degli emiliani grazie a un’autorete di Maksimovic e pari del Napoli con Zielinski. Il Sassuolo si è nuovamente portato in vantaggio grazie a un rigore di Berardi. Nel secondo tempo i partenopei hanno ribaltato la situazione prima con Di Lorenzo e poi con il rigore di Insigne. Ma a tempo ormai scaduto un altro rigore, realizzato da Caputo, ha fissato il punteggio sul 3-3.

Venticinquesima giornata, l’Inter espugna Parma e allunga in vetta. Il Milan viene bloccato in casa dall’Udinese

Alle 20.45, invece, si sono giocate 6 partite in contemporanea. Il Milan ha pareggiato 1-1 contro l’Udinese: vantaggio friulano con Becao e pareggio su rigore di Kessie all’ultimo minuto. L’Atalanta ha battuto nettamente per 5-1 il Crotone. Per i bergamaschi in gol Gosens, Palomino, Muriel, Ilicic e Miranchuk; gol del momentaneo pareggio calabrese firmato Simy. Pareggio per 1-1 nel derby di Genoa: vantaggio iniziale del Genoa con Zappacosta e pareggio blucerchiato di Tonelli.

Il Verona si è imposto per 0-3 a Benevento (gol di Faraoni, Lasagna e autogol di Foulon). La Roma ha sconfitto 1-2 la Fiorentina. Fa tutto Spinazzola: l’esterno giallorosso prima porta in vantaggio i suoi e poi pareggia i conti con una sfortunata autorete. Nel finale Diawara consegna i tre punti alla squadra di Fonseca. Il Cagliari ha conquistato tre punti d’oro in casa contro il Bologna. L’1-0 finale è stato siglato da Rugani.

Nel posticipo del giovedì sera l’Inter si è imposta per 1-2 a Parma, allungando in vetta alla classifica (+6 sul Milan). Per i nerazzurri è andato in gol Sanchez con una doppietta; di Hernani il gol della bandiera del Parma.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 25a GIORNATA: Lazio-Torino rinviata; Juventus-Spezia 3-0; Sassuolo-Napoli 3-3; Atalanta-Crotone 5-1; Fiorentina-Roma 1-2; Milan-Udinese 1-1; Genoa-Sampdoria 1-1; Benevento-Verona 0-3; Cagliari-Bologna 1-0; Parma-Inter 1-2.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 59 Inter; 53 Milan; 49 Juventus* e Atalanta; 47 Roma; 44 Napoli* 43 Lazio*; 38 Verona; 36 Sassuolo*; 31 Sampdoria; 29 Udinese; 28 Bologna; 27 Genoa; 25 Benevento, Spezia e Fiorentina; 21 Cagliari; 20 Torino**; 15 Parma; 12 Crotone.

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 20 Cristiano Ronaldo (Juventus); 18 Lukaku (Inter); 15 Muriel (Atalanta); 14 Ibrahimovic (Milan) e Immobile (Lazio); 13 Lautaro Martinez (Inter); 12 Joao Pedro (Cagliari); 11 Belotti (Torino), Insigne (Napoli) e Caputo (Sassuolo).