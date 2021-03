Sotto effetto di droga si schianta contro il guardrail: muore il padre seduto al suo fianco

Un 32enne è accusato di omicidio colposo del padre, deceduto in un grave incidente stradale avvenuto perchè in auto sotto effetto di sostanze stupefacenti

Un uomo è accusato di aver provocato la morte del padre in un tragico incidente stradale. Il dramma si è consumato vicino a Lockwood Drive, nella contea texana di Harris, dove un 32enne, diretto a est lungo la North Neltway 8 ha colpito il marciapiede prima di schiantarsi contro un guardrail, secondo quanto dichiarato dall’ufficio dello sceriffo della contea. La Camaro è andata quasi completamente distrutta a causa della violenza dell’impatto e al suo interno ha perso la vita un uomo di 60 anni che si trovava sul sedile del passeggero. La vittima, come emerso in seguito ai successivi accertamenti, era il padre del guidatore.

La dinamica dell’incidente

Il 32enne, non identificato nell’immediato, è stato portato in ospedale per il ricovero immediato ed ora si troverebbe in condizioni stabili. Le autorità ritengono che quando è avvenuto l’incidente si trovasse sotto effetto di alcune sostanze. In seguito all’incidente avvenuto mercoledì sera intorno alle 23 l’uomo è stato accusato di omicidio colposo. Le indagini nel frattempo proseguono per accertare l’esatta dinamica del sinistro e verificare la possibilità di eventuali ulteriori accuse a carico del guidatore.