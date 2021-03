Tommaso Zorzi commenta la finta aggressione di Iconize: “Che figura di m…”

Attraverso una diretta con Elisabetta Gregoraci, Tommaso Zorzi commenta la finta aggressione di Iconize.

Uscito dalla Casa da meno da una settimana, il vincitore del “Grande Fratello Vip” Tommaso Zorzi, anche grazie all’aiuto della sorella Gaia, sta recuperando i fatti più importanti accaduti durante la sua reclusione, durata quasi sei mesi, nel bunker di Cinecittà. Tra le tante cose successe in sua assenza, Tommaso è venuto a conoscenza del brutto fatto che qualche mese fa ha visto protagonista il suo ex Iconize. L’imfluencer, per mero tornaconto pubblicitario, ha finto un’aggressione omofoba colpendosi con un un surgelato.

Attraverso una diretta con Elisabetta Gregoraci, con la quale ha condiviso l’esperienza del “GF”, Tommaso ha così commentato la brutta azione compiuta dal suo ex fidanzato:

“C’è una cosa che riguarda una persona che ha avuto a che fare con me. Hai presente essere sconvolto? Ecco così tesoro. Io sono scioccato, davvero choc, io morto per terra tipo che dicevo oh mio Dio. Cioè shock. Voglia di visibilità? Però ti posso dire una cosa? Oltre a questa cosa ha fatto una figura di me**a. Davvero una figuraccia così grande io non me la ricordo. Siamo ai livelli di Mark Caltagirone”.

Tommaso Zorzi rifiuta di fare l’opinionista a “L’Isola dei Famosi”

Intanto, dopo avere mostrato le sue velleità artistiche nella Casa, anche grazie al “Grande Fratello Late Show”, continua l’ascesa professionale di Tommaso, al quale pare sia stato proposto di partecipare alla nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”, che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, in veste di opinionista. Sembra, però, che Tommaso abbia rifiutato la partecipazione al programma, forse desideroso di riappropriarsi, almeno per il momento, della propria vita, Intanto, domani sarà ospite a “Verissimo” per una lunga intervista e per una reunion con l’amica Stefania Orlando.

