Vede una nave volare sopra il mare: imbarcazione fantasma? Non proprio

Una nave galleggiante in mezzo al mare? Ha dell’incredibile l’immagine realizzata da David Morris al largo delle coste dell’Inghilterra, immortalando una grande imbarcazione nei pressi di Falmouth, in Cornovaglia, che sembra essere sospesa nel vuoto. Dallo scatto non sembrerebbero esserci dubbi, la nave vola. Ma la realtà dei fatti è molto differente: si tratta infatti di una straordinaria illusione ottica, piuttosto comune nell’Artico ma estremamente rara nel Regno Unito, dove può verificarsi solo in particolari periodi dell’inverno. Lo ha sottolineato il meteorogolo della BBC David Braine spiegando che il “miraggio si verifica in seguito a speciali condizioni atmosferiche che ‘piegano’ la luce”. Morris ha detto di essere rimasto sbalordito nell’osservare l’imbarcazione ‘sospesa’ mentre guardava il mare da un luogo noto come “hamlet of Gillan”.

Un miraggio molto raro nel Regno Unito

Questo tipo di “miraggio superiore”, ha spiegato Braine, “si verifica a causa della condizione meteorologica nota come inversione di temperatura, con l’aria fredda che si trova vicino alla superficie del mare e quella più calda al di sopra”. Poichè l’aria fredda è più densa dell’aria calda piega la luce verso gli occhi di chi si trova a terra o sulla costa modificando l’aspetto di un oggetto distante dall’occhio umano. Da qui l’effetto ‘nave sospesa’ che ha incantato l’autore dell’incredibile scatto divenuto in seguito virale sul web. “I miraggi superiori possono produrre diversi tipi di immagini: qui una nave lontana sembra fluttuare in alto sopra la sua posizione reale, ma a volte un oggetto sotto l’orizzonte può diventare visibile.”