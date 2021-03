Fuoristrada fuori strada sulle strade campane: muore sul colpo una 22enne

Drammatico incidente sulle strade di Benevento.

Ieri, 6 marzo, ha perso la vita una ragazza di 22 anni.

Nel drammatico incidente sono rimaste coinvolte altre tre persone, a loro volta giovanissime.

L’incidente è avvenuto in via Paolo VI, nel capoluogo campano: la ragazza originaria di Arpaia si trovava a bordo di un un fuoristrada, uscito fuori strada.

Secondo quanto riportato dai media locali, il conducente ha improvvisamente perso il controllo della vettura ed è finita in una scarpata al lato della carreggiata.

Immediato l’intervento dei medici del 118 che però, purtroppo, non hanno fatto altro che constatare la morte della 22enne mentre altre due persone sono state immediatamente trasportate in codice rosso in ospedale.

Fondamentale l’intervento anche dei vigili del fuoco, che hanno aiutato i sanitari ad estrarre la vittima e i feriti dalla vettura ribaltata.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per determinare l’esatta dinamica dell’incidente, che risulta ancora poco chiara, a partire da chi fosse alla guida della vettura al momento del terribile sinistro.