L’Isola dei Famosi, Floriana Secondi tuona: “Sono stata esclusa del reality show”

A “Radio Smeraldo”, Floriana Secondi rivela di essere stata esclusa, all’ultimo minuto, dal cast de “L’Isola dei Famosi”.

Lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5, aprirà i battenti la nuova edizione de “L’Isola dei Famosi”. Grande assente nel cast del reality show, quest’anno condotto da Ilary Blasi, sarà Floriana Secondi, come da lei raccontato in una intervista rilasciata a “Radio Smeraldo”, dopo quella che l’ha vista protagonista a “Domenica Live”. La gieffina, che per tre anni ha sostenuto i provini per partecipare al programma, aveva già iniziato la preparazione necessaria a prendere parte alla trasmissione, ma all’ultimo minuto è stata esclusa:

“Sono tre anni che mi viene promessa l’entrata come concorrente. Mi sono arrabbiata perché per me la parola è tutto. All’ultimo giorno mi hanno detto no, neanche come riserva. Non sto simpatica a qualche autore, la maggior parte mi voleva dentro. Non si può essere simpatici a tutti. Forse hanno paura che mi ammalo”.

Floriana Secondi: “So che non parteciperò, me lo sono tolto dalla testa”

Ormai, Floriana, che aveva parlato anche con Ilary Blasi affinchè mettesse una buona parola per lei (la conduttrice non ha alcun potere decisionale sul cast),si è rassegnata, sa perfettamente che non c’è alcuna speranza riguardo ad una possibile partecipazione al programma in veste di naufraga:

“Me lo sono tolto dalla testa. Se non mi vogliono non mi metto a elemosinare. Non ho bisogno di stare a piangere. Io casco in piedi, vado a lavorare. Sono molto umile”.

Maria Rita Gagliardi