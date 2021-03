Supercar di lusso si schianta contro auto ferme al semaforo, poi va a fuoco: paura e molti danni

Disastroso incidente in pieno giorno per le strade di Los Angeles: l’automobilista di una Ford GT ha perso il controllo del mezzo forse a causa di un malore andando a schiantarsi contro altre tre o quattro auto

Spaventoso incidente con intervento dei vigili del fuoco necessario, quello avvenuto nel cuore di Los Angeles. È accaduto in pieno giorno, nel pomeriggio di sabato, su Wilshire Boulveard, tra le vie più note della città americana. Qui, di fronte al Beverly Hills Plaza Hotel & Spa, una supercar ha improvvisamente perso il controllo (come dichiarato dalla sorella forse a causa di una lesione cerebrale) andando a impattare contro altre auto che si trovavano ferme al semaforo. Il veicolo in questione è una Ford GT di prima generazione: lo schianto è avvenuto contro una Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ed altre vetture. Le autorità hanno spiegato in un rapporto che, probabilmente a causa di una forte accelerazione, il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo colpendo prima a forte velocità uno spartitraffico, finendo poi la sua corsa contro altre auto.

L’automobilista sbalzato fuori dall’abitacolo nell’impatto

Inoltre nell’impatto il guidatore sarebbe stato scagliato fuori dall’abitacolo, riportando ferite piuttosto serie ma non gravi. I soccorritori hanno infatti affermato che le condizioni dell’uomo erano critiche, si troverebbe ricoverato dopo aver subito un intervento d’urgenza e sarebbe gravissimo. Tra le auto coinvolte nel sinistro, oltre all’Alfa romeo andata quasi completamente distrutta, anche due Suv Chevrolet hanno riportato danni importanti. Nessun guidatore è rimasto ferito. Sono però dovuti intervenire i pompieri con la massima urgenza in quanto dopo lo schianto la supercar è andata in fiamme, il tutto in una via non solo trafficata ma molto frequentata dai pedoni. Attimi di paura dunque tra chi si trovava nelle vicinanze e traffico momentenamente in tilt (per estinguere le fiamme ci è voluta un’ora e mezzo). Poche ore prima la splendida Fort GT era stata notata e fotografata a poca distanza, come testimoniato da alcune foto diffuse sui social. Purtroppo di quest’auto non è rimasto più nulla.