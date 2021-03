Classifica della Serie A e classifica marcatori 2020/2021 dopo la ventiseiesima giornata

Ventiseiesima giornata di Serie A 2020/2021: ecco i risultati, la classifica generale e quella dei marcatori.

Il ventiseiesimo turno di Serie A si è aperto sabato alle 15 con il pareggio per 1-1 fra Spezia e Benevento. Vantaggio iniziale dei campani con Gaich e pareggio dei liguri nel secondo tempo firmato Verde. Alle 18 l’Udinese ha battuto il Sassuolo per 2-0, grazie alle reti siglate da Llorente e Pereyra.

Successo in rimonta per la Juventus contro la Lazio nell’anticipo serale del sabato alle 20.45. I bianconeri, infatti, si sono imposti per 3-1 all’Allianz Stadium. Dopo il vantaggio dei biancocelesti con Correa, la vittoria bianconera è stata firmata dalla rete di Rabiot e dalla doppietta di Alvaro Morata.

Ventiseiesima giornata, l’Inter batte l’Atalanta e resta saldamente al comando. Vincono Milan, Juve e Roma

Alle 12.30 di domenica la Roma ha battuto di misura all’Olimpico il Genoa per 1-0, grazie al gol di testa di Mancini. Alle 15, invece, il Milan è tornato al successo in campionato battendo in trasferta 0-2 il Verona (reti di Krunic e Dalot). Il Crotone ha sconfitto per 4-2 il Torino. Per i calabresi doppietta di Simy e reti di Reca e Ounas; per i granata a segno Mandragora e Sanabria. Pirotecnico 3-3 tra Fiorentina e Parma al Franchi. La compagine viola è andata in gol con Martinez Quarta e Milenkovic e nel finale ha beneficiato della sfortunata autorete di Iacoponi; il Parma, invece, ha segnato con Kucka su rigore, con Kurtic e con Mihaila.

Alle 18 Sampdoria e Cagliari si sono divise la posta in gioco. Il risultato finale è stato di 2-2. Iniziale vantaggio dei sardi con Joao Pedro e sorpasso blucerchiato nel secondo tempo con Bereszynski e Gabbiadini. Al 96esimo Nainggolan ha pareggiato i conti con un tiro dalla lunga distanza. Alle 20.45 il Napoli si è imposto per 3-1 sul Bologna, grazie alla doppietta di Insigne e al gol di Osimhen; per gli emiliani è andato in gol Soriano.

Il big match della ventiseiesima giornata è stato il ‘Monday Night’ fra Inter e Atalanta. I ragazzi di Conte si sono imposti per 1-0 (rete di Skriniar), consolidando il vantaggio in classifica generale.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 26a GIORNATA: Spezia-Benevento 1-1; Udinese-Sassuolo 2-0; Juventus-Lazio 3-1; Roma-Genoa 1-0; Crotone-Torino 4-2; Verona-Milan 0-2; Fiorentina-Parma 3-3; Sampdoria-Cagliari 2-2; Napoli-Bologna 3-1; Inter-Atalanta 1-0.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: 62 Inter; 56 Milan; 52 Juventus*; 50 Roma; 49 Atalanta; 47 Napoli* 43 Lazio*; 38 Verona; 36 Sassuolo*; 32 Sampdoria e Udinese; 28 Bologna; 27 Genoa; 26 Benevento, Spezia e Fiorentina; 22 Cagliari; 20 Torino**; 16 Parma; 15 Crotone.

*una partita da recuperare

**due partite da recuperare

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: 20 Cristiano Ronaldo (Juventus); 18 Lukaku (Inter); 15 Muriel (Atalanta); 14 Ibrahimovic (Milan) e Immobile (Lazio); 13 Lautaro Martinez (Inter), Insigne (Napoli) e Joao Pedro (Cagliari); 11 Belotti (Torino) e Caputo (Sassuolo).