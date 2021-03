Gestori di due negozi positivi al Covid continuano a lavorare: i clienti si autodenunciano

Si sono autodenunciati o sono corsi a fare il tampone i clienti di due esercizi commerciali gestiti da due titolari contagiati dal Covid ma che, nonostante la positività, hanno continuato a lavorare

Si sono autodenunciati, terrorizzati per essere entrati in contatto con i proprietari di due negozi i quali, nonostante la positività al Coronavirus, hanno continuato a recarsi al lavoro. La vicenda arriva da Terni dove soltanto da pochi giorni è stata disposta la chiusura dei negozi ma, come emerso da successivi accertamenti, i due positivi avrebbero proseguito la loro attività come niente fosse per almeno una settimana, avvicinandosi dunque a diversi frequentatori dei due negozi con tutti i rischi del caso. “Siamo terrorizzati – hanno rivelato i residenti di due quartieri della città che in questi giorni hanno frequentato i due esercizi commerciali a conduzione familiare – Alcuni clienti sono andati all’Asl per comunicare di aver frequentato quell’esercizio commerciale e soprattutto chiedere lumi su come si dovevano comportare. Parecchie persone sono corse a fare il tampone e alcuni clienti abituali, dopo aver informato dell’increscioso episodio le strutture sanitarie, sono stati messi in quarantena insieme alla propria famiglia”.

Oltre all’autodenuncia dunque alcuni dei clienti hanno scelto autonomamente di fare un tampone così da escludere il rischio di essere stati contagiati. I due negozi in questione si trovano, rispettivamente, vicino al centro cittadino ed in un quartiere periferico e quotidianemente sono frequentati da decine di persone. Quando è venuta a galla la notizia della positività al Covid dei due titolari la voce si è sparsa rapidamente nei due quartieri, facendo infuriare molti clienti dopo aver saputo che, pur consapevoli del contagio, i due hanno continuato a lavorare.

Le parole dei clienti

“Abbiamo saputo che un paio di settimane fa i proprietari sono andati in un’altra regione per motivi familiari – hanno aggiunto alcuni clienti – e che quando sono tornati hanno avuto la febbre e poi sono risultati positivi al covid. Nonostante questo, per alcuni giorni nessuno si è preso la briga di tirare giù la serranda dei due negozi”. I clienti hanno allertato la polizia municipale e l’azienda sanitaria locale segnalando l’accaduto mentre altri hanno immediatamente deciso di fare il tampone. E tra di loro c’è chi ricorda che la situazione negli ospedali è tragica con decine di persone ricoverate, molte delle quali in terapia intensiva. “Purtroppo – ha sottolineato un cliente – sembra che la gente ancora non si renda conto di quel che stiamo vivendo, continuando a comportarsi con un’inaccettabile superficialità”.