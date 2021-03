L’Isola dei Famosi, chi è Angela Melillo: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Angela Melillo, concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

Angela Melillo è ufficialmente un concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla showgirl.

Biografia e curiosità su Angela Melillo

Angela Melillo è nata a Roma, il 20 giugno 1967. Studia recitazione presso il “Centro Teatro Attivo” di Milano. Inizia la carriera nel mondo dello spettacolo come ballerina. Nella stagione 1991/1992, è soubrette a “Il TG delle vacanze”, dove balla in coppia con Gabriella Labate. Inoltre, partecipa a vari spettacoli del Bagaglino, prima come ballerina di fila in “Creme caramel” e “Rose rosse” e successivamente come primadonna in “Tutte pazze per Silvio”, “Al Bagaglino”, “Marameo” e “Mi consenta”. Nel 1992, affianca Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione della prima edizione di “Scherzi a parte” su Italia 1. Dal 1994 al 1997, è “spintarella” del programma “Beato tra le donne” condotto da Paolo Bonolis, prima su Raiuno e poi su Canale 5. Dal 1999 al 2001, affianca Paolo Limiti nella conduzione di “Alle due” su Rai Uno. Parallelamente all’attività televisiva, dal 2000 al 2005 ha partecipato a diverse fiction Mediaset e Rai: “La casa delle beffe”, “Love Bugs”, “La palestra” e “Il maresciallo Rocca”. Nel 2004, è fra i concorrenti del reality show di Rai 2 “La talpa” che vince. Nel 2004/2005 è nel cast fisso di “Domenica in”. Nel 2006, interpreta il ruolo di Tiziana Palme nella soap opera di Rai 1 “Sottocasa”. Nel 2007, interpreta il ruolo della Principessa Luisa di Carignano nella miniserie tv “La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa”. Dall’11 ottobre 2010, sostituisce Luana Ravegnini nella co-conduzione di “Tv mania” nella terza serata di Rai 2, accanto a Simone Annicchiarico. Successivamente, si dedica al teatro e a ottobre 2016 recita nella commedia teatrale “Una fidanzata per papà” con Sandra Milo, Savino Zaba e Stefano Antonucci.

Per quanto riguarda la vita privata, il 3 luglio 2006 ha sposato il ristoratore Ezio Bastianelli da cui, il 30 maggio 2008 ha avuto una bambina, Mia. I due si sono separati nel 2013.

Maria Rita Gagliardi