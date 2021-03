Treno si schianta contro un autobus fermo sui binari e deraglia: il tremendo video

Disastroso incidente in Svezia ripreso da un testimone: un convoglio ha impattato ad alta velocità contro parte di un bus rimasto fermo sui binari. Solo feriti lievi ma molti danni

Sono immagini assolutamente impressionanti quelle che arrivano dalla Svezia ed in particolare da una località poco distante dalla città di Gothenburg dove un treno è deragliato in seguito ad un violentissimo impatto con un autobus. Schianto che è stato ripreso in un video da un testimone che si trovava poco distante e che ha notato il bus parzialmente fermo sui binari del treno: l’ìncidente è avvenuto alle 7:39 dell’8 marzo tra i paesi di Lillhagen e Gunnestorp. Come si può notare dal filmato, il treno colpisce la parte posteriore del mezzo a grande velocità e poco dopo deraglia. Secondo quanto riportato dai media locali almeno 50 persone si trovavano a bordo del convoglio mentre il guidatore del bus aveva lasciato il veicolo (vuoto) poco prima della collisione, probabilmente dopo essersi reso conto che non avrebbe fatto in tempo a spostarlo. Nessuno sarebbe rimasto seriamente ferito anche se la polizia svedese ha confermato in un comunicato che “tre persone sono state visitate in ospedale per ferite di lieve entità”.

L’autobus sequestrato dalla polizia per accertamenti

Il video mostra un autobus apparentemente bloccato sulla linea ferroviaria prima di essere investito dal treno in corsa. Ci sono volute ore per rimuovere rottami e lamiere del bus e del treno parzialmente deragliato e seriamente danneggiato. La polizia ha aggiunto che l’incidente è “attualmente sotto indagine come negligenza nel traffico, nessuno è attualmente sospettato di alcun crimine”. Il relitto del bus è stato sequestrato per effettuare ulteriori indagini tecniche e accertamenti.