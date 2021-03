La sconcertante scoperta di Kathy Gillcrist: figlia naturale di un padre omicida

Talvolta la voglia di scoprire la nostra vera identità è più forte di qualsiasi altra cosa, anche se non sempre la verità è come noi vorremmo. E’ quello che è successo all’insegnate di inglese Kathy Gillcrist, adottata sin alla nascita, nel 1957. La donna, nonostante l’amore e l’affetto della famiglia adottiva, ha sempre avuto il sogno di conoscere i suoi veri genitori.

Nel 2017, ormai in pensione, la donna, grazie ad un test del Dna, riesce a risalire all’identità di una delle cugine, Susan Gillmor. Quello che la donna scopre però, è davvero sconcertante. Oltre ad essere sorella di altri sei figli, dati tutti quanti in adozione, Kathy Gillcrist, scopre una verità orribile sul suo vero padre. L’uomo è infatti di un omicida, un killer spietato, ricercato dall’Fbi, per l’omicidio della seconda moglie, sposata nel 1976. Un omicidio nel quale avevano perso la vita anche i figli di 5 e 14 anni, e la nonna.

“Io stavo vivendo una gioia, mentre lui diventava un assassino“

L’uomo è William Bradford Bishop Jr, ex pilota per il Dipartimento di Stato, il quale nome rientra tra i dieci ricercati più pericolosi: “Prendere a martellate la testa e il volto dei tuoi figli che dormono è un atto di estrema crudeltà“. Queste le parole usate, nel racconto da parte di Charles Adams, incaricato al tempo di raccogliere indizi sul terribile fatto di cronaca. Una scoperta che lascia l’amaro in bocca e la cui storia è raccontata senza filtri, nel libro “It’s in my Genes“, la cui autrice è proprio Kathy Gillcrist.