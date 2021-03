L’Isola dei Famosi, chi è Beppe Braida: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Beppe Braida, concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

Beppe Braida è ufficialmente un concorrente della nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul comico e conduttore televisivo.

Biografia e curiosità su Beppe Braida

Giuseppe Braida, detto Beppe, è nato a Torino, il 22 novembre 1963. La sua carriera da comico e cabarettista inizia nel 1989. Nel 1991, partecipa al “Festival di Sanscemo” insieme al suo gruppo, i Bagatto, con la canzone “Prof. Ilatico”. Raggiunge il successo grazie alle trasmissioni televisive “Seven Show” e soprattutto “Zelig”, dove mette in scena la parodia dei conduttori dei vari tg televisivi. Dall’8 aprile 2007 conduce il programma televisivo “Colorado Revolution” su Italia 1, fino alla prima metà del 2009 e ha partecipato all’edizione 2007-2008 di “Buona Domenica”. Sempre nel 2008, conduce “Miss Muretto”. Successivamente, passa in Rai per condurre insieme ad Antonella Clerici il talk show di Rai 1 “Tutti pazzi per la tele”. Nel 2010 è uno dei protagonisti del programma comico in due puntate “Check in” su Raiuno. Nel 2011, torna a Mediaset nel cast della quarta stagione del “Saturday Night Live from Milano”. Nel 2012 è tra gli inviati del programma TV “Punto su di te!” su Raiuno.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi