L’Isola dei Famosi, chi è Valentina Persia: età, biografia e curiosità

Valentina Persia è ufficialmente una concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 15 marzo con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attrice e cabarettista.

Biografia e curiosità su Valentina Persia

Valentina Persia è nata a Roma il 1 ottobre 1971. Nel 1994, debutta in tv, nella trasmissione televisiva “La sai l’ultima?”, condotta da Pippo Franco, giungendo alla finale. Nel 1995, ottiene il Diploma di recitazione al “Ribalte”, diretta da Pietro Garinei. Successivamente, partecipa alla trasmissione televisiva “Saxa Rubra” con Zuzzurro e Gaspare. Nel 1997, è ospite fissa nella trasmissione televisiva, sempre condotta da Pippo Franco, “Sotto a chi tocca”, in onda su Canale 5, mentre dal 1998 al 2002 fa parte del cast fisso de “La sai l’ultima?”. Nel 2001 e 2002 è ospite fissa del programma giornaliero di Raiuno “Ci vediamo su Rai uno”, condotto da Paolo Limiti. Dopo il successo di “Come sorelle”, altro varietà Mediaset, nel 2003 affianca Pippo Franco e Natalia Estrada nel programma televisivo estivo di Canale 5 “La sai L’ultimissima?”, spin-off di “La sai l’ultima?”. Nel 2007, partecipa alla trasmissione televisiva “Tintarella di luna” e recita nella commedia “Di che peccato sei?”, di Pier Francesco Pingitore. Sempre nel 2007, lavora nella serie televisiva “Caterina e le sue figlie 2”. Fa parte del cast di “E io pago”, show del sabato sera su Canale 5 con il gruppo del Bagaglino. Nel 2008, fa parte del cast di “Gabbia di matti”, show del sabato sera su canale 5, e l’anno successivo recita nella serie televisiva “L’onore e il rispetto – Parte seconda”, interpretando Mimì, la proprietaria del bordello “Hotel Roma”. Nel 2010, torna a far parte del cast di “Caterina e le sue figlie 3”, interpretando Giuseppa “Pina” Benservito, una delle antagoniste della serie. Nel 2012, partecipa al film “Buona giornata”. Nel 2014, partecipa al programma televisivo “Giass” con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere single. E’ mamma di Carlotta e Lorenzzo, gemelli avuti da una precedente relazione.

Maria Rita Gagliardi