Serie A, dove vedere la ventisettesima giornata? Le partite in onda su Sky e su Dazn

Tre giorni in compagnia della serie A, da venerdì 12 a domenica 14 marzo la ventisettesima giornata va in scena con dieci partite di cui solo due si giocheranno in contemporanea. Lo “spezzatino” è servito, e il lungo weekend del massimo campionato italiano parte, insolitamente, venerdì alle 15 da Lazio-Crotone con i bianconcelesti a caccia della vittoria scaccia crisi contro i calabresi all’ultima spiaggia. Alle 20.45 l’Atalanta, bella ma battuta a San Siro dall’Inter lunedì sera, se la vedrà con lo Spezia di Italiano, per una gara che promette spettacolo.

Il sabato inizia alle 15 con la sfida tra le rivelazioni Sassuolo e Verona, mentre alle 18 è scontro salvezza tra Benevento e Fiorentina, due squadre in piena crisi. Più tranquille, ma ancora non salve, Genoa e Udinese che si affrontano a Marassi alle 20,45, prima delle tre gare trasmesse da DAZN. La piattaforma che mira a conquistare per il prossimo triennio i diritti tv di tutte la Serie A, trasmetterà anche le partite di domenica alle 12,30 tra Bologna e Sampdoria, match di metà classifica, e Parma-Roma (ore 15), altra partita tra chi deve salvarsi e chi vuole un posto nella prossima Champions League.

Tutte le altre gare, così come quelle già elencate di venerdì e sabato pomeriggio, verranno trasmesse da Sky. Alle 15 di domenica l’Inter affronta in trasferta il Torino per avvicinarsi ancora allo Scudetto, mentre alle 18 la Juventus si trova di fronte il rigenerato Cagliari di Semplici con l’obiettivo di mettersi alle spalle la disfatta in Champions League.

Il piatto forte di giornata sarà alle 20.45 Milan-Napoli. I rossoneri con la vittoria di Verona hanno dimostrato di non voler per niente abbandonare il sogno di conquistare il titolo. L’Inter però è lontana sei punti e Pioli deve provare a vincerle tutte, a partire dal match di domenica contro un Napoli che grazie alle ultime vittorie è a soli tre punti dalla Roma, quarta. Ritrovati Osimhen e Mertens e senza l’impegno europeo, gli azzurri, che hanno una gara in meno, sono pronti a lottare per risalire in classifica, spazzando via le tante critiche.

Su questa sfida ’incertezza regna sovrana come dimostrano anche le quote Snai che non indicano un vincitore sicuro per la partita. Il successo dei padroni di casa è bancato 2.6, mentre la vittoria dell’ex Gattuso è a 2.8. Più difficile invece, secondo l’agenzia di scommesse più conosciuta d’Italia. Il pareggio che viene quotato 3.15. Uscire con un misero punticino da questa sfida in effetti non servirebbe a nessuna delle due squadre. Per avere maggiori informazioni sul book che segue questa partita, è possibile leggere la recensione di Snai su Sportytrader.

Per quanto riguarda la ventisettesima giornata di Serie A riportiamo di seguito la programmazione TV completa del prossimo turno: