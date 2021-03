Tommaso Zorzi ha trovato l’amore dopo il Grande Fratello Vip? L’influencer riceve fiori da un ammiratore misterioso

Tommaso Zorzi riceve dei fiori da un ammiratore segreto. L’influencer ha finalmente trovato l’amore?

Nella Casa del “Grande Fratello Vip”, il vincitore dell’ultima edizione del reality show Tommaso Zorzi si è sempre professato single, tanto da essersi preso una sbandata per Francesco Oppini. Eppure, lo status sentimentale dell’influencer milanese potrebbe presto cambiare. Da quando ha trionfato al “GF” e si è riappropriato della propria vita, Tommaso è stato investito da una grandissima ondata di amore. Tanti sono i messaggi d’apprezzamento che sta ricevendo, alcuni dei quali piuttosto espliciti, come quelli di ieri. Attraverso alcune stories, Tommaso, che su Instagram vanta più di un milione di followers, ha mostrato alcuni fiori che sono stati recapitati alla sua abitazione. Gli omaggi floreali non sono accompagnati da biglietti che rivelino l’identità del mittente. Chi ha mandato i fiori a Zorzi? Un ammiratore segreto?

Tommaso Zorzi: “Mediaset vuole investire su di me”

Se la vita sentimentale di Tommaso sembra essere ancora indefinita, quella lavorativa, al contrario, sembra essere ben delineata. Ospite a “Casa Chi”, Zorzi, che nella Casa ha mostrato le proprie velleità artistiche, ha raccontato che Mediaset vorrebbe investire sul suo talento a lungo termine:

“Il direttore risorse artistiche Giorgio Restelli mi ha avuto a cuore in tutti questi mesi, a mia insaputa. Devo dire che il progetto Mediaset su di me è un bellissimo progetto. Vogliono investire a lungo termine. Ora, quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati a collaborare”.

Di quale trasmissione tv lo vedremo protagonista?

Maria Rita Gagliardi