Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati, c’è lo zampino de Le Iene?

Tommaso Zorzi è stato querelato da Pamela Prati, ma in realtà l’influencer, vincitore del “Grande Fratello Vip”, potrebbe essere stato vittima di uno scherzo de “Le Iene”.

Solo ieri, attraverso questo post, vi abbiamo parlato della denuncia arrivata a Rosalinda Cannavò da Massimiliano Morra, ex collega sul set e suo coinquilino nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Rosalinda è stata denunciata da Massimiliano per avere rivelato che l’attore sarebbe omosessuale. Ebbene, sembra che Rosalinda non sia l’unica ex abitante del bunker di Cinecittà ad essersi beccata una bella denuncia, una volta uscita dalla Casa. Anche Tommaso Zorzi, trionfatore dell’ultima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, sarebbe stato querelato addirittura da Pamela Prati.

Mentre era nella Casa, Tommaso aveva parlato del caso “Mark Caltagirone” con la compagna d’avventura Cecilia Capriotti. I due avevano definito l’affaire che aveva visto protagonista la soubrette sarda “grave e clinico”. Colpita da tali affermazioni, Pamela aveva deciso di procedere per vie legali soltanto contro Cecilia, ma non contro Zorzi. Secondo quanto rivelato da “Giornalettismo”, anche Tommaso oggi ha saputo di essere stato querelato da Pamela. A tal proposito, sul portale si legge:

“Zorzi, in compagnia di due legali, si è presentato in Polizia, per ritirare un documento. Ed è lì che è arrivata la sorpresa: Pamela Prati querela Zorzi. Agli atti Tommaso ha potuto constatare che Pamela Prati lo ha querelato per un suo commento nella Casa sul caso Mark Caltagirone. Adesso… la parola passa ai legali”.

Tommaso Zorzi querelato da Pamela Prati: è uno scherzo de Le Iene?

In realtà, la querela in questione potrebbe essere fittizia e frutto di un scherzo del programma di Italia 1 “Le Iene”. Questo pomeriggio, attraverso alcune stories su Instagram, Tommaso ha rivelato di essere finito nella rete del programma di Davide Parenti:

“Ho appena perso 20 anni di vita perché queste m****, con l’aiuto di Gabriele della Lorenzini mi hanno fatto uno scherzo…. mi sto sentendo male. Ho pensato che sarei andato in carcere… comunque spero vi facciano vedere lo scherzo molto presto”.

Tommaso Zorzi è stato davvero querelato da Pamela Prati? Per scoprirlo, non ci resta che attendere la messa in onda dello scherzo che lo ha visto protagonista a “Le iene”…

