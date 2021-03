“Vi piacciono le mie te**e?”: gli scatti bollenti su Instagram di Arisa, versione body positive

Per una donna, l’accettazione del proprio corpo,è sicuramente molto importante. Questa ci aiuta infatti ad accettarsi principalmente come persona, permettendoci di stabilire una piena confidenza con noi stessi. Di recente proprio su questo argomento è intervenuta la cantante, reduce dalla 71esima edizione del Festival di Sanremo, Arisa.

Attraverso il suo canale social di Instagram, la cantante ha infatti pubblicato degli scatti “bollenti“, che hanno suscitato una certa attenzione. Ricordiamo che solo poco tempo fa, la cantante è finita al centro dei riflettori, causa la sua love story con il nuovo compagno, il manager Andrea di Carlo.

Ospite di Mara Venier, a “Domenica In“, Arisa aveva fatto intendere che non tutto stesse andando a gonfie vele con il fidanzato ma probabilmente, si riferiva a qualche discussione passeggera. Ebbene, adesso torna a far parlare di sé, attraverso una serie di foto, accompagnate da un post, il quale intento, è finalizzato proprio all’accettazione del proprio corpo.

“Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare“

La cantante nella didascalia pubblicata, ha infatti spiegato come da piccola, il seno rappresentasse per lei un problema. Un problema che con il passare del tempo sembra essersi risolto, visto che Arisa accetta il suo corpo così com’è.

Insieme a ciò, la cantante ha inoltre sottolineato, come sia importante sentirsi e stare bene, che sia in compagnia del fidanzato o semplicemente con le amiche. Sapere godere del tempo che si ha disposizione è importante, per questo bisogna vivere al massimo. A conclusione di un post per nulla banale, la domanda: “Vi piacciono le mie te**e?”.