L’Isola dei Famosi, chi è Roberto Ciufoli: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Roberto Ciufoli, concorrente de “L’Isola dei Famosi”.

Roberto Ciufoli è ufficialmente un concorrente de “L’Isola dei Famosi” che aprirà i battenti il prossimo 15 marzo, con la conduzione di Ilary Blasi. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sull’attore e comico.

Biografia e curiosità su Roberto Ciufoli

Roberto Ciufoli è nato a Roma, il 1 marzo 1960. Nel 1981, fonda con altri nove colleghi, tra i quali Massimo Popolizio, Pino Insegno, Fabio Ferrari, Claudio Insegno, Francesca Draghetti e Massimo Cinque, l’Allegra Brigata, con la quale condividerà cinque spettacoli e due edizioni del “G. B. Show”. Nel 1983 completa gli studi e si diploma all’ISEF. Nel 1986, con Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e Pino Insegno, forma il gruppo comico “La Premiata Ditta” che debutta in Rai, partecipando alle trasmissioni “Pronto, chi gioca?” e “Pronto, è la Rai?”. Successivamente, partecipano a numerose trasmissioni Rai, tra cui “Jeans 2” e “Chi tiriamo in ballo”, mentre nei primi anni novanta partecipano a trasmissioni più popolari come “E saranno famosi” e “Ricomincio da due”, entrambi in onda su Rai 2. E ancora, partecipano a “I cervelloni”, condotto da Paolo Bonolis su Raiuno e “Vita da cani”, in onda su Raidue. Il grandissimo successo arriva all’inizio degli anni 2000 con la sitcom “Finché c’è ditta c’è speranza” e con il programma “Premiata Teleditta” su Canale 5. Il programma è stato riproposto, per una seconda stagione, nel 2001. Nel 2004, partecipa alle fiction “Don Matteo 4”, “Don Bosco” e “Diritto di difesa”. Nel 2015, è uno dei concorrenti di “Si può fare!”, ma è costretto a ritirarsi a causa di un infortunio avvenuto durante le prove del programma. Nel 2016, è in scena al Teatro Eliseo con “Americani – Glengarry Glen Ross” di David Mamet. Nel 2017 è in tour con “Sabbie Mobili” e contemporaneamente impegnato nelle riprese della serie tv “Rocco Schiavone”.

Per quanto riguarda la vita privata, nel marzo 2011 sposa con Theodora Bugel, con la quale conviveva da sette anni e dalla quale ha il secondogenito Romeo. Il suo primo figlio, Jacopo, è nato nel 1995 da una relazione precedente.

Maria Rita Gagliardi